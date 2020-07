Lingot d’Amour, i gioielli Made in Italy

Pubblicità

Il giovanissimo brand di gioielli Lingot d’Amour, Made in Italy, presenta le novità della collezione 2020. Versioni preziose in oro puro, una nuovissima proposta fluo e alcuni nuovi modelli a completamento della collezione lanciata a novembre 2019. Lingot d’Amour, start-up tutta femminile, propone un prodotto ed una collezione dall’anima autentica, dal design minimal e dall’allure contemporanea, dove il lingotto rimane protagonista unico e puro.

Pochi pezzi ancora una volta pensati e disegnati per lui e per lei, modulabili anche in versione unisex, secondo un concetto molto attuale di trasversalità di stile. La novità più audace è il Mono-orecchino Fluo, che rivisita in stile pop il modello dell’orecchino semipendente, proposto nei vibranti colori giallo lime, fucsia e blu elettrico. Realizzato con la tecnica della cataforesi, un trattamento superficiale elettrochimico caratterizzato dall’applicazione di una pellicola colore uniforme sulla superfice dell’oggetto, oltre all’effetto colore assicura protezione contro gli agenti chimici e altri agenti esterni, garantendo resistenza alla corrosione e all’ossidazione. Il mono orecchino può essere indossato singolo o “scombinato”.

La linea con lingotto in oro puro 999,9 ripropone tutti i modelli della collezione originale, è la versione luxury del brand. Ritroviamo i pezzi iconici di Lingot d’Amour, la collana, il braccialetto, nella versione full metal e nella versione con fascia polso, singola e doppia, in pelle, gli orecchini pendenti, semipendenti o a lobo, l’anello e i gemelli. La cifratura di ogni singolo gioiello è segno distintivo di questa collezione, ne amplifica il valore aggiungendo la caratteristica di unicità per chi lo possiede.

Lingot d’Amour è una linea di gioielli-accessori che racchiude in sé qualcosa di unico, un prezioso connubio di purezza e verità, per i materiali e per la simbologia di valori.

