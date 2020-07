Multi experience al Sole in Me Resort

Pubblicità

Incastonata in uno dei tratti più suggestivi della Costa Merlata, tra un paesaggio mozzafiato, la natura incontaminata e il mare cristallino di Ostuni, il Sole in Me Resort è all’insegna della modernità e di un servizio impeccabile. Questa location rimanda ad una accoglienza calda e discreta, tipica della tradizione che ripropone nella sua accezione più vera.

Sole in Me Resort conduce in una multi experience unica adatta ad un ospite che desidera viaggiare e vivere il territorio secondo nuove modalità, con un coinvolgimento raffinato e discreto, privilegiando un ritmo slow e nel rispetto della privacy più totale.

Gli ambienti, seppur caratterizzati da un design di tendenza, rimandano immediatamente ad un’atmosfera autentica in grado di ammaliare i sensi e le emozioni. L’arte si respira in tutta la struttura e ne diventa il fil rouge alternandosi ai toni tipici dello stile mediterraneo. Come l’architettura dalla forma che richiama tre cerchi, che si rifà ai tipici trulli della Valle d’Itria, e le decorazioni che alternano acciai lucidi a tipiche ceramiche locali.

O come i quattro elementi naturali che ispirano tutti gli ambienti: l’acqua del mare circonda e abbraccia la location, e diventa tutt’uno con la splendida piscina, la terra, lo scoglio su cui è costruito il resort, lo sorregge con forza, l’aria è la caratteristica brezza pugliese, ed infine il fuoco si ritrova nelle fiamme perpetue dei camini.

Le camere, moderne, spaziose e accoglienti, sono dotate di tutti i comfort e offrono servizi di altissimo livello, si affacciano su un salottino esterno con ombrellone e poltroncine. La suite, che gode della vista di mare e piscina, è completamente indipendente ed è dotata di cucina, cantina vini, vasca idro-massaggio e doccia cromoterapica. Lasciano senza fiato persino le sculture dei lavabi freestanding.

L’imperdibile percorso emozionale continua con Agua, il ristorante gourmet aperto anche a chi non soggiorna in hotel, attraverso il quale scoprire un territorio e le sue tradizioni. Non mancano eccellenti proposte per vegani e vegetariani.