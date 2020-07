Bronze Goddess Collection by Estée Lauder

Pubblicità

Risvegliare la sensazione di una fuga sulla spiaggia, il calore del sole, la fresca brezza dell’oceano, la morbidezza e il calore della sabbia e la radiosità di una pelle abbronzata e luminosa grazie a Bronze Goddess Collection di Estée Lauder. Questa amata collezione cult ha il fascino di una lunga vacanza estiva.

Bronze Goddess Collection quest’anno è così composta:

Bronze Goddess Eau Fraîche Skinscent, una fragranza iconica che avvolge in un aurea seducente e sexy, grazie al Fiore di Tiaré, al cremoso Cocco e al radioso calore dell’Ambra, Legno di Sandalo e Vaniglia.

Bronze Goddess Eau de Toilette AZUR, una fragranza fresca, agrumata, sofisticata che evoca la vibrante e seducente atmosfera della Costa Azzurra. Si apre con un mix frizzante di limone di Sicilia, Bergamotto e Mandarino di Calabria, che crea un profumo di giardino mediterraneo infuso di aria di mare. Nel cuore fiorito, Neroli Bigarade insieme alla ricchezza intensa dell’Assoluto di Fiore d’Arancio e note di Fico, che aggiungono struttura alla freschezza degli agrumi. La fragranza è infine avvolta dalla classica firma Bronze Goddess, con la cremosità del Latte di Cocco, Muschio e un tocco di Legno di Cedro per dare sensualità’ e fascino. Il flacone blu translucente è ispirato alle scintillanti onde della Costa Azzurra.

Bronze Goddess Terra Medium, una lussuosa Terra compatta che regala un colorito caldo, uniforme e luminoso a viso, spalle e décollete. Polvere leggera e priva di oli, contiene un complesso che controlla l’eccessiva produzione di oleosità mantenendo la pelle opaca

Pure Color Envy Matte, il classico rossetto Estée Lauder nella nuova texture matte (tonalità 333), che si intona perfettamente alla pelle dorata.

Highlighting Powder Gelee, unica tonalità Solar Crush, un illuminante ad alto impatto di radiosità. Regala un effetto perlato e un colore incredibilmente luminoso. Leggero al tocco, con un effetto sensoriale piacevolissimo, questa formula setosa unisce la morbidezza di una crema con una coprenza modulabile come quella di una polvere.

Azur The Summer Look Palette, una palette con 8 ombretti lussuosi per enfatizzare, personalizzare e intensificare lo sguardo. I sofisticati neutri, i blu intensi e un raffinato metallizzato creano sguardi accattivanti. Un illuminante perlato al centro della palette aggiunge un tocco di luce a guance e occhi.

