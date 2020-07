Excalibur Blacklight in titanio by Roger Dubuis

Pubblicità

Roger Dubuis, in quanto innovatore seriale consapevole, crede fermamente in uno stile di vita all’insegna dell’audacia, come dimostrano lo spirito intrepido e la sfrenata creatività insiti nel suo DNA, che lo spingono continuamente verso territori ignoti sia nel campo della ricerca estetica che in quello della tecnica. Inevitabilmente, il risultato di questo approccio è una forma unica di orologeria d’avanguardia che trova la sua espressione in segnatempo audaci.

La Maison orologiera crea istintivamente e immancabilmente modelli ideati per una clientela esclusiva composta da persone che non temono di distinguersi dalla massa – anticonformisti visionari alla ricerca di linee inedite ed esteticamente intriganti accostate a un elevato livello di ricercatezza tecnica. Proprio pensando a loro, la Maison presenta l’Excalibur Blacklight con cassa di titanio DLC nero.

Questo singolare modello offre una versione particolarmente artistica dell’iconico calibro RD820SQ, caratterizzato da una decorazione realizzata grazie all’impiego di una tecnologia mai applicata prima nell’industria dell’Alta Orologeria. La struttura aziendale completamente integrata della Manifattura Roger Dubuis è all’origine di un’eccezionale capacità di coltivare la bellezza e di un fiuto senza pari per i dettagli accattivanti. Il calibro assume una dimensione completamente nuova offrendo un mix di materiali che hanno permesso di ottenere un design unico e contemporaneo. Il risultato è, a tutti gli effetti, un oggetto d’arte meccanico, un condensato di forti emozioni.

All’interno di questa costruzione affascinante, il movimento icona della Maison, ovvero l’ “Astral Skeleton” Roger Dubuis, è basato su una tecnologia innovativa che sfrutta microstrutture di vetro zaffiro sintetico identiche a quelle usate per i rubini degli orologi. La dimensione estetica e creativa – che Roger Dubuis ama chiamare “singolarità espressiva” – da cui il calibro è permeato crea l’impressione di una vera e propria scultura meccanica in 3D. Tale sensazione è rafforzata dalla proprietà di questo materiale di scintillare quando esposto ai raggi UV svelando il motivo che sembra fluttuare nella cassa, di notte. In una profusione finale di effetti ottenuti grazie al sapiente impiego della tecnologia, gli abili artigiani dei laboratori Roger Dubuis hanno incastonato il diamante al centro dell’Astral Skeleton in modo che risaltasse in tutto il suo splendore. Tale effetto strategico accentua ulteriormente le sue linee tese e la straordinaria profondità visiva che genera molteplici livelli e angoli.

L’Excalibur Blacklight con cassa di 42 mm è prodotto in edizione limitata di 88 esemplari ed è certificato dal Poinçon de Genève.