Effetto pietra per outdoor con la linea Limes di Ceramiche Keope

La nuova linea di pavimenti Limes di Ceramiche Keope si ispira alle classiche pietre da esterno. La ricercatezza delle pietre naturali – conosciute per le loro caratteristiche di durezza e resistenza ­ e le particolari striature dinamiche sulle superfici finali, danno vita a un effetto inedito sul gres porcellanato, perfetto sia per ambienti dallo stile classico sia per quelli più contemporanei.

I pattern della collezione cambiano personalità a seconda delle sfumature di tono in equilibrio tra rosso, marrone e grigio. Quattro sono, infatti, le varianti cromatiche proposte per Limes: Quartz White e Quartz Multicolor sono caratterizzate da irregolari venature, mentre le due versioni di Porfido – Cold e Warm ­ si distinguono per la loro compattezza.

L’eccellente performance delle piastrelle effetto pietra firmate Ceramiche Keope è dimostrata dalla resa perfetta delle caratteristiche cromatiche e morfologiche del materiale di riferimento ma anche dalle sorprendenti abilità tecniche dell¹azienda nella lavorazione del materiale ceramico che, con la sua abilità mimetica, permette di ottenere ­ in breve tempo – varietà sempre più sofisticate di ciò che la natura realizza in millenni.

www.keope.com