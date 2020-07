Baldassarre Castiglione e la vita di corte in mostra a Urbino

Pubblicità

Il Palazzo Ducale di Urbino ospita dal 18 luglio al 1 novembre 2020 Baldassarre Castiglione e Raffaello. Volti e momenti della civiltà di corte, una mostra curata da Vittorio Sgarbi e Elisabetta Soletti.

Focus dell’esposizione, raccolta negli spazi delle Sale del Castellare, è la figura di Baldassarre Castiglione, uomo centrale del Rinascimento europeo, mantovano di origine ma urbinate d’adozione, noto per il suo Cortegiano che, tradotto nelle principali lingue dell’epoca, fornì “il” modello di comportamento per l’alta società dell’intero continente.

Non solo un cortigiano, ma anche un’intellettuale finissimo, vicino a grandi artisti, Raffaello in primis, ma anche a scrittori, intellettuali, regnanti e papi. Castiglione è stato un politico attento, incaricato di ambascerie tra e più delicate del suo tempo, che seppe muoversi in modo accorto in un periodo storico complessissimo.

Attingendo alla fonte imprescindibile delle sue Lettere, la mostra ricostruisce l’intera vicenda del Castiglione ponendola, correttamente, nel contesto del suo tempo, accanto a figure altrettanto complesse ed affascinanti come quelle di Guidobaldo da Montefeltro, Duca di Urbino, di Leone X, dei Medici, degli Sforza, dei Gonzaga e di Isabella d’Este “prima donna del mondo”, dell’Imperatore Carlo V e di artisti, Raffaello innanzitutto, ma anche Leonardo, Tiziano, Giulio Romano…- , di fini intellettuali come Pietro Bembo e di studiosi come Luca Pacioli.