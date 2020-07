La detersione diventa divertissement con purity made simple bubble clean detox mask di philosophy che detossifica la pelle in appena 3 minuti. La speciale maschera-mousse in tessuto al carbone, impregnata con estratti di corteccia di salice bianco e di tè verde, aiuta a rimuovere ogni traccia di makeup e impurità oltre che a minimizzare la presenza dei pori nel tempo. Non è necessario lavare il viso prima di applicare cleansing bubble mask. Le sue microsfere detergenti agiranno da sole liberando il viso da ogni traccia di makeup mentre la maschera è in azione.

Questa maschera in tessuto al carbone promuove la rivitalizzazione dell’incarnato. Elimina ogni tipo di impurità rivelando una pelle fresca e trasparente oltre che pulita, morbida, idratata e ricca di energia.

Modo d’uso:

1. Aprire delicatamente il foglio della maschera e appoggiarlo sulla pelle in modo che copra tutto il viso. Picchiettare sulla maschera per attivare le microsfere.

2. Lasciare agire 3 minuti.

3. Rimuovere la maschera e riutilizzarla passandola delicatamente sopra il viso per rimuovere eventuali residui di makeup.

4. Inumidire i polpastrelli e massaggiare le microsfere sino a trasformarle in una mousse detergente.

5. Risciacquare.

Dopo l’uso, la pelle è visibilmente & tangibilmente purificata in profondità.

