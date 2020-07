Fascino esclusivo, comfort e vista panoramica sulle colline marchigiane: è il Poggio Antico Suites & Breakfast di Monte San Vito, gestito dalla famiglia Ganthaler e immerso in un suggestivo paesaggio delle Marche, con le dolci colline, le spiagge di sabbia bianca e ghiaia e i panorami che si perdono nell’orizzonte.

Il Poggio Antico Suites & Breakfast sorge in un punto particolarmente panoramico: dalla terrazza della prima colazione, come anche dalla meravigliosa Piscina Infinity, lo sguardo si perde tra colline ondulate punteggiate dai caratteristici cipressi, ordinati campi coltivati, qualche centro abitato in lontananza e più in là il Mar Adriatico. La vista lascia senza fiato e rasserena immediatamente la mente, allontanando tutti i pensieri in un solo momento. Svegliarsi di prima mattina e gustare l’inconfondibile caffè tostato in casa durante la prima colazione in terrazza, dedicarsi una buona lettura nel lettino sotto l’ombrellone a bordo piscina, oppure regalarsi una nuotata all’imbrunire, quando le luci della sera accendono il panorama, sono esperienze indimenticabili.

Per gli ospiti del Poggio Antico è a disposizione anche l’area sauna. Piccola e accogliente, è dotata di tutto quello che serve per il benessere: bagno turco classico, sauna finlandese, due vasche idromassaggio e un divano relax per due. Su richiesta si possono prenotare massaggi e trattamenti benessere, oppure un vero e proprio lusso per la coppia: la Private Spa Suites in esclusiva per 3 ore, con una bottiglia di spumante e frutta.

La villa del Poggio Antico Suites & Breakfast comprende diversi appartamenti, tutti raffinati ed eleganti, con arredi ricercati e curati, luminosi e ariosi grazie agli ampi spazi. Chi ama la riservatezza può scegliere La Villetta, un appartamentino carino e romantico, situato in posizione defilata, con terrazzino privato e giardino… il più richiesto durante l’estate.

www.poggio-antico.com