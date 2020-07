La ricerca di materiali innovativi in cucina è una frontiera ricca di spunti originali e interessanti. ARAN Cucine, sempre attenta alla qualità e alla sostenibilità dei suoi prodotti, nel corso degli anni ha messo in campo soluzioni sempre diverse, rispondendo di volta in volta a nuove esigenze. Tra legni provenienti da foreste certificate, PET, melaminici o laminati trattati con vernici ad acqua, Solid Surface o acciaio per un’igiene impeccabile, ecco che il Grès si pone come una delle scelte più performanti.

Ne è un esempio la composizione di Bijou in cui il Grès è utilizzato non solo per il top del piano di lavoro, ma anche per le ante dei moduli. Le caratteristiche di questo materiale lo rendono infatti perfetto per l’utilizzo in cucina: grazie alla bassa porosità è impermeabile all’acqua, all’umidita e allo sporco, è insensibile agli sbalzi di temperatura, resiste ai graffi e alle variazioni cromatiche ed ha anche un non trascurabile impatto estetico.

Per la cucina Bijou è stato scelto il Grès in Pietra di Savoia grigio, che con il suo ‘effetto pietra’, appunto, riesce a creare una contaminazione di stili: un po’ industrial, un po’ rustico, un po’ moderno. I pensili in vetro bianco e gli elementi a giorno opachi Bilma Evo ‘illuminano’ la composizione sia dal punto di vista cromatico sia dal punto di vista del design, rendendo la cucina bella e funzionale. Completa il progetto la libreria in PET opaco, personalizzabile e perfetta per creare continuità con la zona living.

