Per creare una fragranza unica come TriBeCa, Bond No. 9 ha scelto Michel Almairac, leggendario naso già creatore di un buon numero di fragranze di successo della casa, come Lafayette Street, Madison Avenue e Gold Coast. Le note di testa hanno un irresistibile profumo gourmand con sentori di cacao e nocciola verde – fresco e alla moda, ricorda i numerosi caffè gourmet della zona. Nel cuore della fragranza il sensuale e lussuoso gelsomino sambac del sud della Francia, abbinato a un tocco di legno di cedro. Ambroxan, muschio e caramello cremoso si completano come note di fondo, creando un profumo che vive e respira sulla pelle sprigionando toni caldi e terrosi.

TriBeCa, fragranza unisex, florientale, sofisticata e giovane è racchiusa in un elegante flacone decorato con stampa bianca in rilievo coccodrillo che risulta morbido al tatto come la pelle e mostra l’iconica serigrafia Bond No. 9 in oro. Il risultato è un packaging sublime ed elegante.

Bond No. 9 lancerà contestualmente un’edizione limitata della fragranza da 100 ml tempestata di 218 cristalli Swarovski taglio sunflower e pietre di cristallo bianco che tracciano i contorni dell’iconico logo Bond No. 9 e racchiusa in una scatola con 486 pietre di cristallo Swarovski.

www.bondno9.com