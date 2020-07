Sarà un’estate molto speciale quella che ci attende. Un’estate in cui il desiderio di ritrovare se stessi, di recepurare energie positive e ristabilire un contatto con la natura guiderà la scelta delle nostre mete di vacanza. E la montagna è il luogo ideale per un recharge post-Covid: paesaggi rigeneranti, aria pulita, boschi, prati, laghi e cascate sono gli scenari perfetti per ritrovare il proprio benessere psico-fisico e allontanare lo stress degli ultimi mesi. L’Hotel Lamm di Castelrotto, struttura 4 stelle Superior immersa nel suggestivo scenario dell’Alpe di Siusi, riparte proprio da qui: dalla ricerca del benessere a 360°, con accorgimenti speciali e proposte ad personam studiate per “rimanere in salute” e mantenere il giusto equilibrio anche una volta tornati in città. “Be healthy, stay healthy”, “essere sani, rimanere sani”, è dunque la chiave di lettura dell’estate al Lamm. Un mantra che accompagnerà ogni momento della vacanza.

L’Hotel Lamm è il tempio del relax. Sdraiarsi su uno dei tanti lettini di cirmolo nella spa lounge sulla terrazza, al cospetto di una vista impagabile sulle cime dolomitiche, o nuotare nella rooftop sky pool, la grande piscina riscaldata a cielo aperto, o ancora rilassarsi nella vasca whirpool outdoor, sono momenti di relax&recharge che non hanno prezzo. Così come l’oasi spa all’ultimo piano dell’hotel: un’ampia e raffinata area wellness con sauna finlandese, biosauna, bagno turco, docce esperenziali e un ampio menù di trattamenti benessere per ritrovare l’armonia di corpo e mente. E per un benessere ancora più esclusivo perché non prenotare una delle bellissime Schlern Suite Deluxe con private spa, un’oasi di privacy con sauna finlandese in camera e vasca idromassaggio riscaldata sulla terrazza?

E poi, liberare la mente dai pensieri negativi, rilassarsi e diventare più consapevoli del proprio corpo e della propria interiorità con la meditazione e la pratica dello yoga sono certamente un toccasana per raggiungere quello stato di benessere che tanto desideriamo. L’Hotel Lamm crede molto in questa filosofia e mette a disposizione dei propri ospiti valide insegnanti che, due volte la settimana e in piccoli gruppi, accompagnino chi lo desidera in un percorso di profonda consapevolezza di sé. Nella sala indoor, nella lounge con lettini e campane tibetane, o all’aperto per ritrovare la propria forza vitale respirando i profumi e gli odori del bosco o semplicemente abbracciando un albero (treehugging) o camminando a piedi nudi sull’erba (forest bathing)…e molto altro ancora.

Il benessere è anche in cucina. Solo ingredienti locali, di stagione e di alta qualità prodotti con cicli di trasporto brevi che rispettino il criterio di sostenibilità da gustare nell’elegante sala del ristorante Zum Lampl (dove sono state messe a punto delle misure anti-Covid per la tranquillità degli ospiti, come ad esempio l’eliminazione del buffet sostituito dal servizio a tavolo di tutte le portate, dagli antipasti ai dolci, sia per la colazione che per la cena) o nell’esclusiva saletta privé del nuovo ristorante gourmet Lamplstube, 3 tavoli per un massimo di 10 posti a sedere dove lo chef altoatesino Marc Oberhofer continua a deliziare gli ospiti in un ambiente privato ed esclusivo.

L’hotel ha adottato tutte le misure anti-Covid necessarie affinché l’accesso e il soggiorno degli ospiti possa avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene e nella massima serenità.

www.lamm-hotel.it