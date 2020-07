Il brand di moda donna MG4Coulture, disponibile in esclusiva presso il Pop Wear store Room 19.21 di Milano, parla un linguaggio fresco e intramontabile, quello dei fiori. Ultra pop, raffinata, alle volte eccentrica ed esuberante, la fantasia floreale è il fil rouge che caratterizza i nuovi look della bella stagione. Sbocciano fiori colorati su abiti, giacche e pantaloni dai toni vivaci, come il rosa e l’arancione, e trovano ancora più spazio sullo sfondo di un tessuto bianco. La stampa fiori rende ogni capo inaspettato e non passa mai inosservata.

