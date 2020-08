Vacanze in sicurezza al Lindbergh Hotels & Resorts

Pubblicità

Dopo questi lunghi mesi di lock down, concedersi qualche giorno di vacanza significa soprattutto ritagliarsi del tempo per stare bene, in coppia o con la famiglia, godendo di natura, spazi ampi e all’aperto, servizi dedicati e coccole su misura.

La catena Lindbergh Hotels & Resorts post Covid19, ci pensano le due strutture situate direttamente sul mare di Pesaro, cavalcando l’onda di positività del messaggio “Marche zero contagi” che ormai dal 30 maggio promuove l’immagine di una Regione covid free, rassicurando e incoraggiando i tanti viaggiatori che non vedono l’ora di tornare a visitarla, per godere delle innumerevoli bellezze naturali e artistiche del suo ricco e vario territorio. Il 28 maggio ha riaperto le sue eleganti porte l’ Excelsior Congress SPA & Lido , l’unico boutique hotel 5 stelle della città, per dare un forte segnale di positività ed entusiasmo soprattutto ai cittadini, rianimando il lungomare di viale Trieste e riaprendo i tanti servizi dedicati non solo a chi soggiorna, ma anche ai locali: il ’59 Restaurant & Bistrò , aperto a pranzo e cena, il Lido Excelsior per una giornata di sole e gusto in riva al mare, la SPA Excelsior per concedersi un momento di benessere e relax.

Sul mare, ma lontano dal caos, l’Excelsior di Pesaro concede, grazie ai suoi spazi, momenti di pace, immersi in una cornice dal fascino antico anni ’50. Nel pieno rispetto delle procedure di distanziamento, igiene e salute, che assicurano la prevenzione e la sicurezza anti Covid 19, tutti i servizi e gli spazi sono stati ridisegnati, senza rinunciare al comfort, alla privacy, alla serenità di tutti gli Ospiti e dello staff. Le suite, arredate per ricreare un ambiente armonioso ed equilibrato, vista mare, con finiture e materiali di pregio, coccolano mente e corpo e sono il rifugio ideale per sentirsi in vacanza senza necessariamente partire per destinazioni lontane.

Il Lido Excelsior è un’oasi di relax, impreziosita da 2 vasche idromassaggio, salottini all’ombra di un chiosco dove conversare comodamente, il ’59 Restaurant che porta il mare nel piatto e sapori freschi d’estate, un bar con smoothies, pasticceria, proposte sfiziose direttamente sotto l’ombrellone e il carrello del gelato artigianale. Una luce speciale e ritmi distesi, per un’esperienza raffinata fuori dal tempo. Accarezzati dal sole e dal solletico delle onde, il Lido offre ampi lettini ben distanziati, con comodi materassi per un dolce riposo, ampi bauli in legno per riporre in sicurezza i propri averi e grandi ombrelloni per un riposo discreto, senza pensieri.

Dal 13 giugno invece, è pronto ad accogliere i suoi ospiti anche il Nautilus Family Hotel , per una vacanza a quattro stelle sul mare di Pesaro. Costruito secondo le regole della bioedilizia, il Nautilus è l’hotel in legno più alto d’Europa. Naturalmente isolante e proveniente da foreste a ricrescita controllata, il legno utilizzato per l’Hotel Nautilus (788 metri cubi) è stato lavorato in pannelli lamellari, assemblati impiegando unicamente colle ad acqua. Il risultato è un edificio solido ma flessibile, con valori ottimali di umidità e una struttura portante capace di resistere al fuoco più a lungo e meglio del tradizionale cemento armato. Alla robustezza si aggiungono poi valori di risparmio energetico particolarmente vantaggiosi, nel rispetto della sostenibilità ambientale, valore a cui siamo sempre stati particolarmente sensibili, soprattutto per un hotel che deve mantenere condizioni ideali di climatizzazione durante tutto l’anno.

L’area del Ristorante, tra sala interna e dehor esterno, può accogliere 240 persone ad una distanza di 1,5 metri. Per assaporare il gusto delle Marche senza stress, nessun servizio a buffet se non servito e una baby room con biberoneria dedicata alle mamme, dove trovare tutto il necessario per preparare pappe in libertà. E se non dovesse bastare, c’è sempre la possibilità di avere il baby menu, cucinato dal nostro chef, per mangiare al tavolo tutti insieme. La spiaggia, con ombrelloni ben distanziati come da normativa, è un vero paradiso da apprezzare insieme alla famiglia: le acque Bandiera Blu sono l’ideale per un bagno fresco e rigenerante, perché il fondale degrada dolcemente e il bagnasciuga è perfetto per i giochi dei più piccoli.