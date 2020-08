Gonne dalle stampe golose firmate MG4 Coulture

Pubblicità

È la stampa “tutti frutti” che regna sovrana e che caratterizza alcuni dei must have della collezione estiva firmata MG4 Coulture, marchio ideato dagli stilisti Maurizio Modica e Pierfrancesco Gigliotti e disponibile in esclusiva nel Pop-Wear store Room 19.21, in via Piacenza 8 a Milano.

I capi più golosi della stagione sono longuette oppure ampie gonne, strette in vita, che ricordano la moda Anni ’50, da indossare con camicie, maglietta annodata o crop top. Sullo sfondo bianco della gonna risalta una stampa fresca, il cui protagonista è il più vitaminico dei frutti, il limone, oppure la stampa con ciliege, che fa pensare subito alla bella stagione. Anche le longuette sono caratterizzate da una stampa limoni, su sfondo bianco oppure nero. Non mancano gli accessori a completare un look fruttato, come le pochette crochet a forma tonda di anguria o di limone.

