La linea Rafael di Ethimo

Pubblicità

Una nuova collaborazione per raccontare un’inaspettata ed emozionante filosofia di vita all’aria aperta, dove il design si lascia ispirare dalla natura e la creatività diventa pura evasione. Esotico, naturale e… speciale. Questo è l’inizio di Rafael, il nuovo racconto firmato Ethimo e Paola Navone. Un progetto che nasce dalla capacità, eccezionale, della designer di interpretare e reinventare il pensiero estetico e formale di culture e paesaggi lontani, e dalla passione Ethimo di creare un rapporto ideale e armonioso tra gli arredi e l’ambiente che li circonda.

Rafael è la collezione di arredi lounge che vuole essere emblema di una suggestione esotica che prende vita nell’immaginario contemporaneo, cattura l’essenza dei luoghi più affascinanti al mondo. Design, materia e decorazione danno, così, vita ad arredi dall’anima eclettica, proposte robuste, accoglienti e dai volumi avvolgenti che sprigionano colore ed energia. La pregiata lavorazione artigianale del teak, del marmo e della pietra lavica si unisce, infatti, alla ricercata proposta cromatica dei tessuti, sempre firmati da Paola Navone, che valorizzano gli imbottiti.

1 di 2

Rafael è un sistema componibile di sedute lounge, day bed e coffee table. Tutti gli elementi sono abbinabili tra loro e al contempo possono vivere da soli la propria funzionalità. Insoliti e originali, i profili esagonali della struttura, nella nuova finitura graffiata del teak naturale, prendono vita dall’alternanza degli elementi che caratterizzano lo schienale. Un ritmo dimensionale che dona movimento e apertura visiva, rendendo gli arredi dinamici e ‘ariosi’. Gli schienali sono definiti da doghe asimmetriche, tenute insieme da speciali ‘graffe’ di metallo, che insieme alla struttura creano una scocca legnosa e organica per racchiudere una soffice ‘alcova’ di cuscini dalle trame raffinate e dai colori intensi. Il day bed racchiude in sé una doppia funzione: elemento unico e confortevole che abbraccia il corpo semidisteso, o accogliente poltrona lounge affiancata dal coffee table incassato nella struttura, il cui piano emerge con la sua singolare geometria.

- Pubblicità -

I tavolini, di diversa forma e dimensione, sono il risultato di un abbinamento attento e raffinato che esalta la nobilità del legno e la matericità dei piani, realizzati in marmo statuario o in pietra lavica smaltata che richiama le diverse sfumature del mare. Con Rafael, Ethimo amplia la sua proposta di soluzioni lounge eleganti, complete e versatili, frutto di un equilibrio sempre perfetto tra estetica e funzionalità. La ricercatezza nelle forme e nei materiali, unita all’attenzione per i dettagli e alla durabilità, rendono Rafael la collezione ideale per interpretare le sofisticate esigenze dell’outdoor contemporaneo.