Tre fragranze Wakeup Cosmetics Milano

Wakeup Cosmetics Milano è il risveglio della bellezza, un invito a riscoprire, oggi più che mai, la gioia di una rinascita, a iniziare dai piccoli e indispensabili piaceri quotidiani. Una rinnovata voglia di dedicarsi a sé e la felicità di poter riorganizzare un beauty case fatto, in questo caso, di fragranze ideali per accompagnarci in un viaggio, ora che, pur con le dovute precauzioni, si può ripartire.

Alleate di un ritrovato well-being, ecco alcune proposte per trattarsi bene, anzi meglio, a iniziare proprio da un profumo capace di donare energia e vitalità: si chiama, non a caso, WAKEUP ed è una fragranza agrumata deliziosamente unisex, ricca di bergamotto mediterraneo, neroli e pompelmo su un cuore floreale e note di magnolia pregiata, muschio, sandalo e vaniglia.

Oppure MAYLLA, una fragranza orientale dall’aroma floreale e goloso. Note di fiori d’arancio dalla natura sofisticata ed elegante,note fruttate con un cuore legnoso e la dolcezza del gelsomino per una femminilità vivace e seducente.

E, ancora, 2NIGHT, una fragranza dedicata agli uomini che si apre sulle note aromatiche di bergamotto, litsea cubeba e lavanda, dove calore e sensualità si sposano con gli elementi classici e vivaci di una tradizionale fragranza maschile agli agrumi.

Tre fragranze Wakeup da indossare come abbracci o da spruzzare a distanza anche sugli abiti per profumare la valigia.

wakeup-cosmetics.com