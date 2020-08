Sognando sotto le stelle in Val Gardena

Pubblicità

Dopo mesi di “cielo in una stanza”, il desiderio di aria aperta abbraccia anche la notte. L’Hotel Tyrol di Selva, in Val Gardena, ha organizzato un pacchetto speciale, che prevede l’osservazione delle stelle con un binocolo comodamente (e privatamente) sdraiati nel prato di una baita di legno isolata (di proprietà dell’hotel Tyrol), situata nello scenario favoloso delle Dolomiti. Dalla baita lo sguardo si perde tra il profilo delle montagne più belle del mondo, come le ha definite il grande alpinista Reinhold Messner.

L’esperienza è unica e esclusiva, da gustare in un contesto naturale e sicuro, lontano da tutti: nell’intima baita di famiglia si cena e si dorme una notte, circondati dall’aria fresca di montagna, a circa 2000 metri sull’Alpe Juac. La cena è “con vista”, servita nel giardino antistante la baita: i piatti deliziosi preparati dallo Chef Alessandro Martellini sono illuminati romanticamente da candele.

Sembra una scena di un film d’autore, girato in una location da sogno. Si sale sul Monte Stevia accompagnati da una guida (circa un’ora e mezzo di cammino, senza difficoltà) tra pascoli, boschi e ruscelli, circondati da uno spettacolare paesaggio di montagna, arrivati in baita c’è il relax completo nel silenzio della natura. Il profumo dell’erba, dei larici e degli abeti, i fiori che punteggiano i pascoli, la vista dell’imponente Sassolungo e l’autenticità dell’antica baita Juac: tutto questo regala emozioni uniche. Stelle, Dolomiti e una piccola baita di legno dove trascorrere la notte completamente isolati. Al mattino, la ricca colazione viene servita in baita, al cospetto delle montagne, in un paesaggio strepitoso, illuminato dal sole. Il binocolo serve ora a guardare le vette delle montagne e le aquile. Al ritorno si scende accompagnati dalla guida, non prima però di aver fatto una merenda in una malga tipica gardenese.

Oltre a questo, l’hotel Tyrol offre molto altro: la raffinatezza degli ambienti e dei dettagli: le preziose stoffe, l’antica panchina in legno, i cuscini finemente ricamati, il servizio elegante e tanti aspetti che regalano all’ospite la sensazione di unicità. L’esperienza in questo storico hotel è davvero speciale. Le sale diventano luoghi famigliare dal mood alpino dove non mancano tocchi di contemporaneità, come la raffinata cucina gourmet, la spa di ultima generazione, un servizio che guarda oltre, con uno staff preparato e pronto a coccolare gli ospiti. La novità di questa estate è la nuova piscina all’aperto. Circondata da un grande giardino, è il luogo ideale per rilassarsi al sole. Riscaldata a 30 gradi sia in estate che in inverno, è raggiungibile sia dal giardino, sia tramite una scala che dalla piscina interna porta al piano superiore in una costruzione in legno e vetro, dalla quale ci si può poi immergere nella nuova vasca en plein air.

