Aurora Penne rende omaggio all’acqua con la Collezione Oceani

Aurora Penne presenta la collezione di penne stilografiche Oceani, prestigiosi strumenti di scrittura dal design morbido e raffinato che traggono ispirazione dalle curve sinuose delle onde dei mari del mondo riprendendone anche le sfumature intense dei colori. La collezione Oceani esprime l’eccellenza della Manifattura Aurora, 100% Made in Italy. Realizzata in edizione limitata e numerata di 480 pezzi ciascuna, la collezione è declinata in cinque ambite serie, ognuna dedicata ad un Oceano: Artico, Indiano, Pacifico, Atlantico ed Antartico.

Le stilografiche sono tutte dotate di pennino d’oro massiccio 18 carati prodotto all’interno della Manifattura Aurora e certificate col punzone 5TO. Le penne stilografiche della collezione esprimono, nei decori del cappuccio e del fondello ispirati agli Oceani, una personalità esclusiva che saprà lasciare il segno. La penna Oceano Glaciale Artico monta un pennino d’oro massiccio 18 carati rodiato. Il corpo e il cappuccio sono di Auroloide screziata bianca e sono affiancati da finiture in argento; Oceano Indiano è la stilografica con pennino d’oro massiccio 18 carati rodiato con corpo e cappuccio in Auroloide screziata viola e finiture in argento; l’Auroloide screziata nel colore verde-acqua di corpo e cappuccio definisce lo stile della penna Oceano Pacifico con pennino in oro massiccio 18 carati rodiato e finiture in argento.

Per descrivere l’Oceano Altantico l’Auroloide screziata del corpo e del cappuccio della penna assume toni blu profondo. Il pennino è in oro massiccio, 18 carati rodiato, e finiture in argento, mentre la penna Oceano Antartico prende vita attraverso i toni blu dell’Auroloide screziata che compone il cappuccio e il corpo alla quale contrasta l’argento delle finiture. Il pennino è d’oro massiccio 18 carati rodiato.

Tutte le stilografiche della collezione Oceani sono presentate in un astuccio in legno laccato nero con interni in nuance e guaina commemorativa del 100° anniversario del marchio e include un flacone di inchiostro.

www.aurorapen.it