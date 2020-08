Si può vincere alle slot machine online?

Pubblicità

Da sempre coloro che praticano i giochi d’azzardo cercano di trovare dei trucchi per vincere. Infatti nell’animo di ogni giocatore esiste la speranza di vincere altrimenti nessuno giocherebbe, di sono giocatori che tentano semplicemente la sorte e si affidano alla fortuna, come quando si compra un biglietto della lotteria, altri che invece sono alla ricerca di un metodo, di un trucco che consenta di vincere. I cosiddetti trucchi per vincere esistono in ogni gioco dal poker ai dadi, dal blackjack alla roulette, ma ci sono dei trucchi anche per le slot? Tra tutti i giochi d’azzardo le slot sono le più moderne e meccanizzate, tipico esempio dell’era industriale sono il tipo di gioco che meno degli altri si presta alla manipolazione perché è un sistema a parametro fisso. Cerchia di capire in dettaglio di cosa si tratta.

Consigli per vincere alle slot

Le slot machine sono giochi a parametro fisso, sono cioè programmate per far vincere dopo un certo numero di giocate. Il risultato è basato su un algoritmo, se state cercando un metodo efficace che vi mostri come vincere alle slot machine dovete sapere che è stato realizzato un vero e proprio vademecum stilato con 13 consigli per tentare di vincere al gioco. Si tratta di regole base che possono consolidare il nostro sistema di gioco, rendendolo più efficace attraverso trucchi consigli e tic dei giocatori da analizzare. Ma come: serve una strategia per giocare alla slot machine? E’ un gioco semplice, a cosa serve?

Se pensate che giocare alla slot machine sia un gioco da ragazzi, vi sveliamo un segreto: siete completamente fuori strada. E’ vero che per giocare non servono particolari abilità, ma per vincere è fondamentale acquisire conoscenze e competenze, come per qualsiasi tipo di gioco appartenente al casinò. Non è certo un caso se la slot machine risulti essere tra i giochi maggiormente diffusi e praticati in Paesi come Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il segreto del successo del gioco della slot machine

Il segreto di questo gioco è dato dalla rapidità con cui può essere praticato live oppure in modalità digitale online. La domanda fondamentale è però la seguente: ci sono davvero dei trucchi che mi consentono di vincere alla slot? E se sì, quali sono? Partiamo da un concetto semplice: il gioco della slot machine è basato su un parametro fisso, in termini di probabilità di vittoria. Avere coscienza e consapevolezza di come funziona il meccanismo di gioco potrebbe non essere sufficiente per vincere, questa è una verità scomoda, ma bisogna partire proprio da questo tipo di concetto per avere un quadro soddisfacente sul gioco e su come ottenere il massimo da questo. Per chi ha già testato le macchinette slot di ultima generazione non sarà certo una novità, ma è importante ribadire come le slot con puntate maggiori hanno percentuali di pagamento maggiori. Si tratta di una regola che ha valenza oggi come in passato, ed è un fatto che è stato puntualmente verificato e constatato da giocatori di ogni tipo che si sono cimentati con la slot machine. Un altro aspetto che bisogna considerare quando si gioca a una slot con jackpot progressivi, è quello di assicurarsi di puntare abbastanza per accedere all’area bonus. Si tratta infatti di un bonus che va ad aggiungersi alla nostra potenziale vincita, ma bisogna fare attenzione di aver diritto a tale bonus. Un altro punto che bisogna considerare è legato ovviamente al tipo di gioco adatto al nostro modo di essere, di concepire il gioco e quindi il divertimento.