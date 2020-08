Signorina Fashion Edition 2020 by Salvatore Ferragamo

Pubblicità

Salvatore Ferragamo Parfums presenta la nuova Signorina Fashion Edition creata per celebrare i sentimenti profondi di gioia e felicità. I profumi Signorina svelano ora un nuovo look vivace e luminoso intriso di monocromie solari tanto desiderabili e attraenti quanto le essenze stesse contenute nei flaconi.

Il Fuchsia flirta con Signorina Ribelle, un’irriverente fragranza floriental woody aperta da contrasti vibranti di mandarino, pera rossa e pepe rosa, intorno a un cuore magnetico di ylang-ylang, frangipani e gelsomino, intrecciato con note intriganti di latte di cocco, gelato alla vaniglia e legno di sandalo.

Il Nude impreziosisce l’Eau de Parfum Signorina, un’essenza floriental fruity che fonde l’eleganza inattesa del gelsomino e della panna cotta con il tocco vibrante del pepe rosa, la freschezza dei petali di rosa e peonia e la scia sottile del patchouli e del musk.

Il Rosso è il colore di Signorina in Fiore, un romantico universo floral fruity in cui le note deliziose del sorbetto di pera nashi e del melograno incontrano un incantevole crescendo di fiori di ciliegio e gelsomino, accompagnate dalla morbidezza cremosa del musk e del legno di sandalo.

Il Blu elettrico illumina Signorina Misteriosa, una fragranza oriental fruity audace e accattivante che si eleva nei toni frizzanti di mora selvatica per tuffarsi in opulenti fiori d’arancio e sensuale tuberosa, in una scia irresistibile di vaniglia nera e del patchouli.

Ogni fragranza svela un nuovo flacone colorato e impreziosito da un fiocco che richiama la nuova scarpa décolleté Viva. Proprio come nella versione originale creata nel 1979, il fiocco è realizzato in pelle rigenerata per amplificare la raffinatezza tattile e visiva del flacone. La delicata finitura in vernice opaca dona morbidezza alla superficie, mentre il logo a rilievo ton sur ton esalta il fascino del color-block.

