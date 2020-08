Prodotti locali bio 100% al ristorante Elsa del Monte-Carlo Beach

Pubblicità

Il Monte-Carlo Beach accoglie il nuovo chef Benoît Witz che s’insedia alla guida del Ristorante Elsa, primo ristorante stellato al 100% bio, certificato dal 2013 con un Ecocert livello 3. L’Elsa fa leva sulla scelta di prodotti alimentari e vinicoli locali, privilegiando i prodotti di stagione e l’utilizzo di prodotti agricoli e degli orti di prossimità.

Sono due i luoghi che fungeranno da centri di approvvigionamento per le verdure del ristorante: il «Jardin des Antipodes» a Mentone, per le erbe aromatiche e la frutta e il «Domaine d’Agerbol» di Virgilio Ferrari a Roquebrune Cap Martin, la cui produzione di verdure biologiche fornirà l’Elsa a chilometro 0, dalla terra alla tavola. L’orto stesso dello chef Benoît Witz, situato a Beausoleil, avvierà una richiesta di conversione all’agricoltura bio, così da poter costituire una fonte d’approvvigionamento complementare nelle immediate vicinanze.

L’insieme dei prodotti proposti sulla carta del ristorante Elsa provengono da un’agricoltura biologica e portano il marchio AB. Quest’etichetta garantisce ai clienti pietanze senza pesticidi, concimi chimici, OGM o coloranti artificiali.

L’Elsa del 2020 porrà inoltre l’accento sul lato umano, con una valorizzazione dei mestieri della sala per rinforzare la sinergia dell’equipe, sotto l’occhio esigente ma benevolo del Direttore di sala Pierre-Jean Ricardoni. Dal canto suo, lo Chef Sommelier, Cécile Lemonnier, condividerà la sua passione per i vini naturali, facendo scoprire ai propri clienti i migliori Cru biologici.

Al Monte-Carlo Beach, prendersi cura di sé e dell’ambiente rientra nel suo quotidiano in maniera del tutto naturale. Strettamente connesso con la natura e certificato Green Globe Gold standard, l’hotel ha messo in atto una politica proattiva di preservazione della biodiversità, in particolare tramite il completamento delle creazione di una diga di scogliera che favorisce la biodiversità. Posta sott’acqua, a 100 metri dalla riva, questa diga è concepita per proteggere la spiaggia e permettere lo sviluppo della fauna marina, diventando così una zona protetta. Il nuovo spazio creato si presenterà come una laguna, con fondale di sabbia, contornata da banchi di posidonie e scogli, così da facilitare l’osservazione dei bagnanti nel completo rispetto delle acque marine; la classificazione del capo de la Vigie e della sua maginifica pineta in rifugio LPO (Lega per la Protezione degli Uccelli). L’ultimo inventario faunistico ha consentito di censire non meno di 20 specie d’uccelli, di cui 10 specie nidificanti, e 15 specie protette. Questo sito del Monte-Carlo Beach diventa così una zona protetta essenziale per la biodiversità di prossimità.

L’esperienza di benessere si rinnova con le Tigre Monte-Carlo, stimolante e rigeneratrice. In programma corsi di Pilates e di yoga asthanga, hatha, vinyasa, kundalini) al mare o in pineta, massaggi e trattamenti tra cui il Massaggio della Tigre, un trattamento potente e benefico per ritrovare equilibrio ed energia e ancorare pienamente il corpo e la mente nel momento presente, con, in esclusiva, la linea di prodotti cosmetici 100% bio TATA HARPER.

1 di 4

montecarlosbm.com