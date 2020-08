Insìum presenta il nuovo servizio di beauty concierge

Pubblicità

Per aiutare le clienti a conoscere la propria pelle, Insìum attiva Beauty Concierge, un servizio professionale di consulenza telefonica per chi desidera utilizzare un cosmetico specifico, adatto alla propria epidermide.

Hai mai pensato che potresti non conoscere veramente il tuo tipo di pelle e usare un prodotto sbagliato? Per questo le Beauty Concierge INSÌUM sono a disposizione per una consulenza skincare personalizzata. Basta compilare l’apposito form sul sito dell’Azienda o scrivere una mail a [email protected] con i propri dati, il proprio contatto telefonico e almeno due date con gli slot orari in cui si preferisce essere contattati. La Beauty Concierge INSÌUM risponderà via mail confermando l’appuntamento telefonico e a tutte le domande.

Una nuova ed eccezionale modalità per chi già conosce il mondo INSÌUM e desidera affidarsi a professionisti di skincare per sapere qualcosa di più sulla propria pelle, oppure per chi non ha mai testato le referenze e desidera farsi consigliare da un esperto dall’azienda. Pochi passi per individuare il prodotto INSÌUM più adatto alle proprie esigenze grazie all’aiuto della sua Beauty Concierge.

www.insium.it