Soggiorno nella natura al Castello di Spessa Golf & Wine Resort

Pubblicità

Romance is in our nature: romantica è l’essenza stessa del Castello di Spessa di Capriva del Friuli, che con la sua inconfondibile silhouette svetta sulla cima di una piccola altura, nel cuore del Collio goriziano, terra di grandi vini e antica storia. Immerso nel verde di un magnifico giardino all’italiana, circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome, è il cuore di una grande proprietà di oltre 60 ettari, che si declina a perdita d’occhio in un dolce saliscendi fra vigneti, boschi, radure.

Un susseguirsi di nobili signori e illustri personaggi, fra cui Giacomo Casanova, hanno segnato la storia e la vocazione all’ospitalità del castello, oggi cuore di un elegante Golf & Wine Resort, fra i simboli più conosciuti ed apprezzati del bon vivre e dell’ospitalità del Friuli Venezia Giulia. Il luogo ideale per un ritemprante soggiorno lontano dalla folla in totale sicurezza e relax, nel rispetto delle norme di distanziamento, sia esso un week end o una lunga vacanza nella privacy più totale. Una vacanza salubre per corpo e mente, a contatto con la natura, con amplissimi spazi a disposizione dove poter fare passeggiate ed attività all’aria aperta. Il resort offre la possibilità di pernottare in 4 strutture, ciascuna con un proprio stile ben definito, fra cui gli ospiti possono scegliere la sistemazione preferita. Nel castello si alloggia in ariose ed amplissime camere e suites arredate con mobili del Settecento e dell’Ottocento italiano e mitteleuropeo, con eleganti dettagli d’epoca che si combinano con discrezione con i più moderni comfort. Le altre stanze si trovano in antichi edifici nel verde della tenuta. Dalla ristrutturazione di una casa colonica ai piedi del maniero è stata ricavata La Tavernetta al Castello, con un eccellente e raffinato ristorante gourmet e 10 camere dall’atmosfera country chic. Chi cerca una soluzione ancor più appartata, trova in un bel casale affacciato sul green.

L’Hosteria del Castello si affaccia con il suo verdeggiante dehors ombreggiato da gazebo direttamente sul campo da golf. Passeggiate, golf e degustazioni. E una Spa di imminente apertura con piscina interna ed esterna e Vinoterapia di 1.300 mq, alla base dei cui cosmetici e trattamenti esclusivi saranno le proprietà benefiche dei principi attivi delle uve e dei vini della tenuta. A disposizione degli ospiti, biciclette per pedalare in relax fra colline e vigneti, sentieri ben tenuti per passeggiate, spazi dove poter fare ginnastica e yoga all’aria aperta.

www.castellodispessa.it