Angel Schlesser presenta Les Eaux d’un Instant

Pubblicità

Un nuovo gesto di bellezza, l’ultimo atto della beauty routine, qualcosa che dal corpo passa al cuore. È la magia di Les Eaux d’un Instant, la collezione di sei fragranze fresche e unisex che Angel Schlesser lancia come un moderno rituale di mindfulness, la meditazione attiva che permette di passare da uno stato d’indifferenza, stanchezza o apatia a una condizione di benessere individuale.

Una bottiglia di vetro perfettamente trasparente, creata dal design di Mies Van Der Rohe, è in linea con i codici estetici di Angel Schlesser, marchio a forte vocazione minimalista oggi disegnato da Daniel Rabaneda. La forma pura e semplice di un parallelepipedo verticale consente il passaggio della luce su tutta la superficie di ciascun flacone di Les Eaux d’un Instant ed esalta la leggera sfumatura colorata del liquido che contiene.

Per Immense Peony – creata dal naso Ane Ayo – è rosa peonia (Note di Testa: fragola; Note di Cuore: Peonia; Note di Fondo: Musk), per Intimate White Flowers – creata dal naso Ane Ayo – è giallo ghiacciato (Note di Testa: Monoi (Fior di Tiarèe olio di cocco); Note di Cuore: Gelsomino; Note di Fondo: Vaniglia), per Instinctive Marine – creata dal naso Amandine Marie – è azzurro-onda (Note di Testa: Accordo Marino; Note di Cuore: Lavanda; Note di Fondo: Fava tonka), per Tempting Bergamot – creata dal naso Alberto Morillas – è color ghiaccio (Note di Testa: Bergamotto; Note di Cuore: Hedione; Note di Fondo: Musk), per Profound Orange Wood – creata dal naso Nathalie Lorson – è acqua di foglia (Note di Testa: Arancia; Note di Cuore: Petit Grain (arancio amaro); Note di Fondo: Patchuli), e per Vibrant Sandalwood – creata dal naso Alberto Morillas – è acqua di legno (Note di Testa: Bergamotto; Note di Cuore: Tè nero; Note di Fondo: Legno di Sandalo).

www.angelschlesser.com