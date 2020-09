Al MUDEC una mostra che racconta i grandi capolavori Disney

Pubblicità

Dal 3 settembre 2020 al 14 febbraio 2021 il MUDEC – Museo delle Culture di Milano ospita la mostra Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo.

L’immaginario Disney raccoglie storie universali, senza tempo, che incantano il pubblico, nascondendo dietro l’immediatezza un lavoro di ricerca creativa che dura anni, generalmente ignoto a chi ascolta queste storie. La mostra svela al pubblico questo processo creativo, attraverso preziose opere originali provenienti dagli archivi di questi immortali lungometraggi e di altri celebri film dei Walt Disney Animation Studios.

Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo, dalle storie universali al processo creativo

L’esposizione racconta i capolavori di Walt Disney, riconducendo le storie alle antiche matrici di tradizione epica: sono i miti, le leggende medievali e il folklore, le favole e le fiabe che costituiscono da secoli il patrimonio narrativo delle diverse culture del mondo. Da queste tradizioni derivano le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney e vengono presentate in chiave narrativa attraverso l’esposizione dei bozzetti preparatori di ricerca creativa, incentrati sull’esplorazione di personaggi, ambientazioni e trame narrative.

Il grande sforzo innovativo degli artisti di Disney fu infatti – e lo è tutt’oggi – quello di portare queste storie al cinema utilizzando diversi strumenti artistici, dal disegno a mano all’animazione digitale, per captare l’essenza delle favole antiche e rivitalizzarle, attualizzandone il valore universale.

La mostra ripercorre l’elaborazione dell’intero processo creativo dietro le quinte di un racconto Disney e incoraggia il visitatore a diventare egli stesso un narratore, percorrendo le sale dell’esposizione non solo come spettatore passivo di contenuti, ma come attore protagonista degli stessi. Attraverso postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei grandi capolavori dell’animazione, sarà lo stesso percorso di visita a fornire i ferri del mestiere di ogni grande storyteller. Sala dopo sala ognuno potrà sperimentare gli elementi strutturali fondamentali per dare vita a qualsiasi narrazione fino a provare l’emozione di immedesimarsi nel lavoro di un artista dell’animazione attraverso le stesse tecniche degli Studios.