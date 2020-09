Pubblicità

L’epilatore a luce pulsata Bellissima Zero Pro Compact porta la tecnologia IPL dal centro estetico direttamente a casa tua. Il suo design compatto e super maneggevole trasforma l’esperienza della luce pulsata in un gesto semplice e facile da eseguire. Il suo cuore tecnologico “Home Pro Pulsed light Technology” sfrutta la fototermolisi selettiva: l’energia luminosa colpisce il pelo che assorbendola si indebolisce e rallenta la sua ricrescita.

Riduzione permanente dei peli superflui fino al 92%, efficacia clinicamente testata dopo soli 6 trattamenti. Bastano meno di 30 minuti per il trattamento di gambe, braccia, ascelle, linea bikini e viso. L’uso dell’epilatore Zero Pro Compact è semplice, sicuro e indolore: lascia scorrere la lampada sulla pelle senza fermarti, il Movement Sensor emette impulsi no stop senza premere nessun tasto.

Sicuro sulla pelle grazie allo Skin Colour Sensor che impedisce l’emissione di impulsi sulla pelle scura e allo Skin Touch Sensor che impedisce l’emissione di impulsi quando non a contatto con la pelle. Dotato di lampada Quartz con 300.000 impulsi per eseguire un elevato numero di trattamenti senza dover sostituire la lampada. Per un corretto utilizzo del prodotto, leggi attentamente le avvertenze e le controindicazioni riportate sul manuale d’istruzioni.

