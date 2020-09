L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Pubblicità

All’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, lo storico e lussuoso hotel monegasco, è stato messo a punto un dispositivo sanitario completo e certificato, già sperimentato nelle strutture del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer che hanno già riaperto i battenti. I clienti potranno ritrovare il fascino senza tempo dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, scoprendo interessanti novità ideate per sorprendere e soddisfare grandi e piccini, approfittando della grande art-de-vivre proposta dal Resort.

Soggiornare all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo permette inoltre agli ospiti di usufruire direttamente dall’hotel dell’accesso diretto ed esclusivo alle Thermes Marins Monte-Carlo, per ritrovare i tanto attesi momenti di distensione e di benessere. Il mar Mediterraneo si concede ai clienti al Monte-Carlo Beach Club (accessibile con navetta gratuita), dove potranno godere della spiaggia privata e della piscina olimpionica di acqua di mare riscaldata.

Con desiderio di rinnovarlo e migliorarlo ulteriormente, pur mantenendone i valori intramontabili, la brigata delle cucine del Vistamar all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo hanno approfittato di questo periodo di chiusura forzata per ripensare l’offerta gastronomica del ristorante e proporre agli appassionati della buona cucina un nuovissimo concept. Le Vistamar accoglierà i suoi clienti dalle ore 7 a mezzanotte, dalla prima colazione alla cena, nella sala interna e sulla grande terrazza a strapiombo sul Mediterraneo, che abbraccia con un solo sguardo il porto Hercule, la Rocca e il Palazzo del Principe. Un’offerta «bistro’» declinata in due tempi per uno stile decisamente chic: a pranzo la formula «Bistro Chic», per veri momenti di relax in terrazza, dove verranno proposti prodotti freschi e semplici; a cena la formula «Gourmet Chic», con degustazione di prodotti nobili e gustosissimi, per momenti di condivisione tra amici o in famiglia.

