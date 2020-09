Collezione Lumiere, sofisticata eleganza firmata La Perla Home

Pubblicità



Completo lenzuola e copripiumino Lumiere in raso di puro cotone tinto e sovrastampato. I pizzi più preziosi, le disegnature ispirate all’arte, la manifattura Made in Italy si incontrano nelle nuove creazioni di biancheria della P/E 2020 firmata La Perla Home by Fazzini. Le atmosfere della casa si tingono di delicate tonalità neutre, le lavorazioni esaltano le trame e intessono un armonioso dialogo ton sur ton per regalare un’esperienza sensoriale totalizzante.

La sofisticata arte del pizzo che La Perla ha saputo reinterpretare nelle sue collezioni di intimo torna nella biancheria per il letto e diventa l’ispirazione per giocare con il linguaggio contemporaneo. Nella collezione Lumiere, il merletto, viene disegnato e stampato con un effetto grafico e tridimensionale. Il disegno positivo-negativo in bianco opaco si abbina a un fondo in rosa boho, gesso oppure grigio per definire il completo lenzuolo, copripiumino e quilt.

it.laperla.com