Il grooming Bullfrog è ancora più chic a Nizza

Bullfrog ha inaugurato il suo primo barbershop nel cuore della Costa Azzurra: Nizza. Dopo Svizzera e Germania, anche la Francia apre alla bellezza di un grooming a regola d’arte, frutto dell’incontro tra la migliore barberia italiana e mood newyorkesi. La location non potrebbe essere più chic: il negozio è in Rue du Marechal Joffre 20, nel Carré d’Or, il quartiere affacciato sulla promenade che accoglie tutte le griffe più prestigiose, Vuitton, Hermes e Chanel e Armani, tra le altre, e oggi anche Bullfrog.

All’ombra della cupola del Negresco e del Casino du Palais, tra splendidi palazzi Belle Époque, a due passi dal Musée Masséna, l’oasi Bullfrog, particolarmente spaziosa, è pronta ad accogliere nei suoi 80 mq la crème de la crème della città. Tre postazioni barberia dove concedersi i migliori trattamenti barba e capelli e scegliere prodotti, accessori e pozioni segrete capaci di trasformare la cura di sé in un piacevolissimo stile di vita, ma non solo: i clienti hanno a disposizione anche una saletta riservata per accuratissime manicure, pedicure e trattamenti viso, servizi offerti per la prima volta in un barbershop Bullfrog per regalare un’esperienza completa di grooming, da capo a piedi.

Quarta barberia oltre-confine, sedicesimo shop Bullfrog tra proprietà e franchising, l’apertura di Nizza, dopo mesi di lockdown, testimonia della volontà Bullfrog di crescere e ripartire con entusiasmo.

bullfrogbarbershop.com