La collezione Body Line di Vilhelm Parfumerie

Con la realizzazione di tre “All Over Hair and Body Spray”, Vilhelm Parfumerie dà inizio ai best seller del marchio. Un prezioso flacone in vetro contiene l’essenza con concentrazione profumo 6%, per farsi avvolgere dalla propria fragranza preferita in modo fresco ma allo stesso tempo avvolgente. Uno spray profumato per corpo e capelli, da indossare facilmente per tutto il giorno. Vaporizzare su corpo e capelli, evitando la zona del viso e degli occhi.

All Over Spray – Basilico & Fellini

Iniziare la giornata con foglie di basilico fresco che avvolgono il corpo e i capelli.

All Over Spray – Morning Chess

Riempire il corpo e l’anima con giochi di scacchi, jazz, risate, profumo d’erba e infinite mattinate sulla frizzante costa svedese.

All Over Spray – Dear Polly

Il tè Black Ceylon riscalda il corpo mentre anche muschio sensuale si unisce per prendere parte a questa lettera d’amore.

Una nuova categoria di prodotti, una nuova gestualità per poter indossare le fragranze uniche di Vilhelm Parfumerie ovunque e in ogni occasione.

