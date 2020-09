Tudor Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue”

Pubblicità

Sempre fedele alla sua lunga tradizione di orologi sportivi blu, TUDOR è lieta di rivelare la nuovissima versione “Navy Blue” del suo modello di punta, il Black Bay Fifty-Eight.

Nel 1970, TUDOR presenta il suo primo cronografo, l’Oysterdate. Robusto, funzionale e dal design unico, questo orologio apre la strada a 50 anni di cronografi TUDOR. Il nome del Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” deriva naturalmente dal suo colore, ma anche dal 1958, l’anno in cui TUDOR lanciò il suo primo orologio subacqueo impermeabile fino a 200 metri: la referenza 7924, nota anche come “Big Crown”.

Tra gli altri riferimenti estetici che rievocano quello storico orologio, il nuovo modello presenta una cassa di 39 mm diametro che gli conferisce le proporzioni caratteristiche degli anni ’50. Particolarmente adatto a chi ha un polso fine, a chi preferisce orologi più compatti e a chi ama lo stile neo-vintage, il Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” porta anche avanti la lunga tradizione degli orologi sportivi TUDOR declinati in blu.

Caratteristiche principali

• Cassa di 39 mm in acciaio inossidabile 316L

• Quadrante bombato, blu navy opaco smerigliato, indici delle ore applicati

• Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento fosforescente Swiss Super LumiNova® di grado A

• Movimento di Manifattura TUDOR MT5402 certificato dal COSC, con spirale del bilanciere in silicio e un’autonomia di 70 ore

• Tre bracciali/cinturini a scelta: in tessuto jacquard con banda color argento, blu “soft touch” o in acciaio “rivettato”

• Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni periodiche obbligatorie