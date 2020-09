Mobili sospesi e con piani folding con Arbi Arredobagno

Pubblicità

Il mobile bagno sospeso è uno dei principali trend negli arredi di gusto contemporaneo; grazie alle sue caratteristiche alleggerisce la percezione di ingombro e dona alla stanza da bagno più leggerezza. La parola chiave è sicuramente praticità: essendo fissati direttamente alla parete, lasciano libero il pavimento, agevolando così la pulizia.

Inoltre, offrono un’ampia modularità in fase di progettazione, dando spazio a composizioni originali, adattabili alle singole esigenze. Arbi Arredobagno – azienda sinonimo di competenza progettuale e affidabilità che, all’elevata capacità produttiva unisce una particolare attenzione allo stile e al design – propone diverse soluzioni, disponibili in svariate finiture e tonalità, curate in ogni minimo dettaglio e studiate per organizzare al meglio ogni stanza da bagno.

