Eros Eau de Parfum by Versace

Pubblicità

Una crescita di potenza nell’universo mitico di Versace al maschile che si manifesta senza filtri; un elemento di fascino che mette in superba evidenza amore, passione, bellezza e seduzione. Ecco Eros Eau de Parfum, la fragranza. Un profumo che interpreta l’eccesso, provocando con la sua personalità che non teme di mettersi in mostra, di rivelare i suoi estremi: ultra contrastata dall’estremamente esperidato all’estremamente soave.

Un nuovo capitolo basato sulla profondità del suo accordo legnoso, cedro – vetiver – patchouli, ravvivato dalla luce sfolgorante ed energetica della dualità di limone e mandarino rigorosamente italiani e animati da un’inedita nota mela candita.

La decadenza della vaniglia osa un flirt con il cuoio nella nota finale: un’arma fatale e provocante per distinguersi con effetti inebrianti e cremosi, dai contorni vibranti, vanno a rinforzare il suo carattere orientale. Eros Eau de Parfum è una fragranza compatibile con i principi vegani. Il prodotto non contiene alcun ingrediente animale aggiunto intenzionalmente o ingredienti derivati da animali come ad esempio latticini, uova, prodotti d’ape o enzimi animali.

Il flacone esibisce il colore azzurro intenso, una tonalità decisa e maschile. Un evidente richiamo al Mar Mediterraneo e al suo stile di vita, ma anche all’arte e alla cultura greco-romana rivisitate in chiave contemporanea.

La forza di Eros deriva dalla magnificenza della Medusa che emerge dal centro del flacone, circondata della greca a tutto bordo. La Greca intarsiata sul retro crea una forte emozione visiva. Al centro, in oro, impera: VERSACE EROS. Sul tappo la Medusa, simbolo della Maison, è come un prezioso gioiello fuso nell’oro ed avvolto dalla finitura azzurra intensa a completare questo nuovo simbolo di forza e virilità.

www.versace.com