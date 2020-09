Una pelle fresca e pura con Sisley-Paris

Pubblicità

Dopo le lunghe giornate estive, la nostra pelle ha bisogno di una pausa poiché è spesso esposta a vento, sole, cloro o acqua di mare. Sisley-Paris offre una completa pausa di bellezza essenziale e sensoriale che include una detersione accurata, un’esfoliazione delicata e un bagno di idratazione. Tutto questo per liberare la pelle dalle impurità e dai residui che si sono accumulati (crema solare, sabbia, mare, sudore, ecc.). Perfettamente idratata, è piena di luminosità, l’abbronzatura è uniforme e duratura, la pelle del viso è più radiosa.

Ecco come ottenere questi risultati:

Per rimuovere il maquillage, Sisley ha creato lo struccante adatto ad ogni tipo di pelle Baume Demaquillant & Nettoyant aux trois Huiles. Dalla texture ricca ma anche fondente come il burro, una volta applicato, il baume si evolve in un olio setoso e leggero che si trasforma a contatto con l’acqua in un’emulsione lattiginosa che porta via con sé tutte le impurità. Nutrienti e addolcenti, gli oli di Babassu, Karitè e Macadamia sono associati al burro di Mango e all’olio infuso di Peonia per un’efficacia intensa e una piacevole sensazione di confort. Perfettamente detersa e purificata, la pelle è bella e l’incarnato radioso.

Per chi preferisce una leggera texture in schiuma effetto «panna montata» c’è Mousse Crème Eclat, un prodotto che si trasforma in crema una volta sulla pelle per rimuovere facilmente trucco, impurità, inquinamento, sebo e cellule morte. L’estratto di Peonia apporta setosità e confort alla pelle, che resta morbida dopo il risciacquo. L’estratto di Pompelmo leviga la grana della pelle e l’estratto di Ginkgo Biloba contribuisce ad aumentare la sua luminosità giorno dopo giorno. La pelle è più trasparente, più bella, elastica e morbida.

Inoltre, Phyto-Pâte Moussante dalla texture solida, un detergente senza sapone, che si risciacqua. Deterge delicatamente nel rispetto dell’epidermide grazie alla sua formula unica senza sapone arricchita con ingredienti emollienti, addolcenti e rivitalizzanti (Girasole e burro di Karitè). È adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili.

Ora è il momento di idratare con Gel Express aux Fleurs, una maschera in gel-crema estremamente fresca, che agisce come un vero e proprio bagno rilassante e reidratante. Grazie all’alta concentrazione di attivi idratanti come l’Estratto di Giglio e di Iris e il rigenerante Estratto di Sesamo, questo trattamento idrata e attenua i segni di stanchezza e di stress dal viso, distende i tratti e uniforma l’incarnato, in soli 3 minuti. È ideale dopo una giornata al sole o dopo il demaquillage.

Rinfrescare e lenire con una sola nebulizzazione: Eau Florale lenisce e rinfresca la pelle in qualsiasi momento della giornata. Al mattino risveglia delicatamente l’epidermide. In spiaggia, è perfetta per idratare efficacemente la pelle in pochi secondi. Di sera, rimuove le ultime tracce di maquillage. A ogni applicazione, i suoi estratti di Fiordaliso, Rosa e Fiore d’Arancio tonificano l’epidermide e apportano immediatamente freschezza e morbidezza. Come ulteriore bonus, può anche essere utilizzata per fissare il trucco, vaporizzando a circa 50 cm dal viso.

Andando oltre la detersione, Gel Nettoyant Gommant rimuove le cellule morte e le impurità in un solo gesto. La sua texture in gel contiene microparticelle che esfoliano l’epidermide. Estratti vegetali naturali (Limone) e oli essenziali (Verbena esotica e Lavanda) “risvegliano” la pelle e donano una piacevole sensazione di confort e freschezza. La sua formula ultra delicata rispetta l’epidermide e può essere usata 3-4 volte a settimana per una pelle tonica, morbida e luminosa.

www.sisley-paris.com