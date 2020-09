Il gres porcellanato di Ceramiche Keope

Pubblicità

Ubik è la nuova collezione di Ceramiche Keope, azienda tra i maggiori produttori del settore ceramico. Protagonista della serie è l’effetto ardesia, riproposta in gres porcellanato nella sua potente essenza materica, animata da delicate sfumature tonali e dalle sue naturaliimperfezioni.

La gamma dei formati in ceramica di Ubik si indirizza a raffinati progetti interior che esaltano la forza espressiva della pietra grezza. Il risultato è una linea versatile capace di adattarsi a scenografiche ambientazioni domestiche e anche di interpretare il gusto metropolitano di SPA urbane e design boutique. La collezione si sviluppa in 8 formati e diverse finiture.

Insieme a Dolmix – serie più decorativa pensata per valorizzare gli interni più ricercati – arricchisce il progetto firmato Ceramiche Keope per rivestimenti di pareti, banconi, top da cucina.

Come tutta la produzione dell’azienda, Ubik si contraddistingue per l’alto livello progettuale e qualitativo e trae ispirazione da ricerche mirate a interpretare le tendenze nazionali e internazionali per anticipare le esigenze future del mercato.

www.keope.com