Sisley-Paris arricchisce la famiglia Hair Rituel by Sisley

I capelli danneggiati sono una preoccupazione comune, per donne e uomini. Molteplici fattori possono causare l’alterazione della fibra capillare e un deterioramento dei lipidi in profondità, indipendentemente dal fatto che siano legati a fattori esterni come stress, inquinamento, stanchezza, trattamenti chimici, o alla natura stessa dei capelli (secchi, ricci, frisés o afro). Di conseguenza, i capelli si spezzano più facilmente, appaiono aridi, crespi, perdono brillantezza e si formano le doppie punte. Ecco che Sisley presenta un nuovo rituale di bellezza per la cura dei capelli: Le Baume Restructurant Nourrissant pour les longueurs et les pointes di Hair Rituel by Sisley, un trattamento pre-shampoo d’eccezione altamente lipidico che cura in profondità i capelli rovinati, aridi, che tendono a spezzarsi. L’alleato ideale per una vera e propria trasformazione capillare. Quando? Durante la notte, parentesi ideale durante la quale gli attivi soin possono agire più a lungo e più in profondità, favorendo una riparazione intensa dei capelli. Per un vero rituale di bellezza capillare.

La formula de Le Baume Restructurant Nourrissant Hair Rituel by Sisley è un Complesso Nutritivo intenso particolarmente concentrato in oli naturali che agiscono in sinergia a tre livelli per trattare, rigenerare e rendere più bella la fibra capillare. Nutrire intensamente per apportare dolcezza e brillantezza ai capelli con un cocktail di oli di altissima qualità. Oli di Karité, Macadamia, Babassu, Moringa e Perla di Prateria associano le loro funzioni e i loro benefici per lisciare, limitare la disidratazione, nutrire, inguainare e ristrutturare. In questo modo donano dolcezza, brillantezza e morbidezza a capelli ben nutriti e districati.

Riparare la fibra in superficie utilizzando un principio attivo biomimetico. Come la pelle, la fibra capillare è ricoperta da un film idrolipidico chiamato «F layer» (strato grasso) costituito in maggioranza da un acido grasso: il 18-MEA. Una volta danneggiato, questo film non si rinnova più. Per contrastare questo fenomeno e grazie all’attivo principale, Sisley mira alle parti già deteriorate della cuticola e rinforza così la barriera protettiva del capello, per una riparazione della fibra capillare. grazie a un attivo «riempitivo», vero analogo delle ceramidi, che rinforza la struttura lipidica interna del capello e ne migliora la resistenza. I capelli sono ristrutturati grazie a un’azione che ne contrasta la rottura e le doppie punte.

Ristrutturare la fibra in profondità grazie a un attivo «riempitivo», vero analogo delle ceramidi, che rinforza la struttura lipidica interna del capello e ne migliora la resistenza. I capelli sono ristrutturati grazie a un’azione che ne contrasta la rottura e le doppie punte.

Come trattamento da notte

Si applica prima di andare a letto e si sciacqua prima dello shampoo la mattina successiva: immediatamente, i capelli sono visibilmente trasformati. Intensamente nutriti e riparati, sono più brillanti, setosi e luminosi.

Il baume, inizialmente solido, si applica su capelli asciutti e si trasforma istantaneamente, al contatto con le mani, in un olio sensoriale che scivola e penetra su lunghezze e punte per nutrire e avvolgere con le sue note fresche ed energizzanti. La texture è naturalmente assorbita dai capelli. Non macchia il cuscino durante la notte.



Hair Rituel by Sisley dispone di una gamma di 12 trattamenti detergenti e districanti, mirati, specifici e di bellezza per capelli.

