Sedie & Poltroncine N.811 di Gebrüeder Thonet Vienna

Continua il racconto della collezione storica di Gebrüeder Thonet Vienna con la seduta N. 811 progettata da Joseph Hoffmann nel 1930, che nei suoi tratti geometrici e puri rimane estremamente contemporanea. Un design sempre attuale e moderno conferisce alla sedia N. 811 un incredibile confort e leggerezza. Il sedile e lo schienale sono in paglia di Vienna mentre la struttura è in massello di faggio curvato a vapore. Questa seduta è proposta in tre versioni: seduta e schienale in paglia di Vienna, seduta imbottita e schienale in paglia di Vienna, seduta e schienale imbottiti, oltre allo sgabello alto nelle stesse varianti.

Straordinario e versatile progettista, Josef Hoffmann fu allievo del grande architetto Otto Wagner a cui si deve la Postsparkasse. Nel 1898 divenne uno dei fondatori della secessione viennese, e più tardi, della Wiener Werkstätte insieme a Joseph Maria Olbrich. Nel 1912 fondò l’Österreichischer Werkbund, che nel 1920 si trasformò nella sezione austriaca del Deutscher Werkbund, associazione di architetti, critici, imprenditori, sorta in Germania nel 1907 che ha contribuito allo svecchiamento della cultura architettonica, indagando sul rapporto tra progettazione e industria nella nuova ottica della produzione di massa che si delineava in quegli anni.

