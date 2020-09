Joues Contraste, il blush icona del make-up Chanel

Pubblicità

Da 40 anni, Joues Contraste è uno dei prodotti make-up must-have di CHANEL. Questo blush iconico esalta la carnagione con un tocco di colore e luminosità. Applicato sulla pelle nuda, su un fondotinta o una poudre, la sua consistenza morbida e setosa rivela un finish luminoso con un sano effetto glow. Dalla sua creazione nel 1980, lo Studio de Création Maquillage ha sviluppato circa 120 tonalità, dai colori più naturali a quelli più vivaci.

Joues Contraste è anche il blush più riconoscibile grazie all’accordo di note di rosa che lascia una leggera fragranza sulle guance e per il suo caratteristico astuccio: nero laccato, contrassegnato dalla doppia C, con uno specchio integrato ed un pennello per una facile applicazione.

Per celebrare il suo 40° anniversario, Chanel propone le tre tonalità più iconiche di Joues Contraste che saranno disponibili in edizione limitata con un astuccio rivisitato con il logo doppia C di colore bordeaux. CHANEL invita a momenti di trucco giocoso e propone un abbinamento con i rossetti della collezione ROUGE COCO FLASH per massimizzare l’impatto del colore.

