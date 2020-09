Come scegliere la tinta per capelli perfetta

Pubblicità

Se non hai mai tinto i capelli e non sai bene orientarti tra i diversi colori a disposizione o vuoi provare una nuance diversa da quella a cui sei abituata ma hai paura di sbagliare e vorresti prima poter ponderare al meglio la tua scelta, il consiglio è optare per un simulatore online.

Provarlo è divertente e ti permette di sperimentare tutte le soluzioni virtualmente prima di arrivare alla scelta definitiva. In questo modo hai il vantaggio di provare tantissime nuance diverse prima di compromettere l’aspetto dei capelli per poter scegliere poi in piena libertà e sicurezza. Quando si esce per fare acquisti è possibile provare di persona i capi che più ci hanno colpito e restituirli se non ci convincono una volta indossati. Grazie alle nuove tecnologie è possibile fare lo stesso con i capelli e concedersi tutte le prove del caso evitando complicazioni e applicazioni sbagliate.

Prove virtuali o su piccole ciocche

Diverse app e siti di cosmetici accessibili online consentono quella che fino a qualche anno fa poteva apparire una vera e propria utopia: provare il colore dei capelli direttamente su una propria foto e vedere che effetto può fare su di noi prima di acquistarlo e tingersi completamente.

Il vantaggio maggiore è poter osservare immediatamente il risultato finale sulla propria testa e scegliere poi in modo più consapevole evitando ripensamenti.

Una volta scelta la gradazione è possibile provarla solo su alcune ciocche per abituarsi gradualmente al risultato. Infine, optare per una tinta lavabile o non permanente permette di tornare indietro con maggiore facilità o comunque di ripristinare il colore di base dopo un numero ragionevole di lavaggi.

Come scegliere il tono perfetto

Scegliere il colore di capelli più adatto a ciascuna non è sempre un’operazione semplice. Sia che si desideri coprire i capelli bianchi, sia che si voglia cambiare in modo più radicale il proprio look, la scelta finale, per valorizzare la massimo incarnato e sguardo, deve basarsi su diversi fattori e tenere in considerazione il sottotono della pelle e il colore degli occhi.

Per prima cosa bisognerebbe capire se la nostra carnagione vira su toni caldi o freddi. Basta dare un’occhiata al colore delle vene possibilmente con una luce naturale. Se tendono al blu, il sottotono della pelle è freddo, se hanno sfumature verdi, invece è caldo. In genere a sottotoni freddi corrispondono carnagioni molto chiare o rosate con cui si intonano tinte molto chiare come il biondo o, per une effetto di grande contrasto il nero.

Chi ha pelle scura e sottotono freddo può puntare su castani intensi per valorizzare al meglio il proprio incarnato. Per la pelle con sottotoni caldi sono perfette tinte dal caramello al miele dorato, fino al rosso rame. Tutte le tonalità di castano illuminate da riflessi biondi dorati risultano versatili e adatte oltre che facili da mantenere. Anche il colore degli occhi va preso in attenta considerazione. Iridi color nocciola, o con sfumature verdi e marroni si adattano a caldi colori castani o dorati. Occhi azzurri o verde chiaro risaltano bene biondi molto chiari, rossi castani scuri. Per gli occhi molto scuri bene colorazioni dal castano al nero.

