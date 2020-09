Nuova veste per i letti Lyle Modern e Lyle Capitonné di Noctis

Pubblicità

Noctis – affermata realtà con 30 anni di storia, passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100% Made in Italy – rinnova i letti Lyle Modern e Lyle Capitonné, riducendo l’altezza del giroletto a 17 cm. La nuova struttura garantisce un sostegno esteticamente importante al letto, rendendo totalmente invisibile il contenitore sottostante e mettendo in vista i piedi che possono così esibire tutte le tonalità e le finiture che caratterizzano lo stile e la personalità di ciascun modello.

Con questa soluzione, attentamente studiata a realizzata da Noctis, le nuove proposte uniscono funzionalità e appeal, donando al letto la doppia funzione di arredo e contenitore grazie all’innovativo sistema Secret Box® caratterizzato da una funzionale area segreta, dove poter allocare cuscini, coperte o oggettistica varia. Secret Box® è costituito da un originale cassetto su guide e un vano contenitore che scorre all’interno del telaio del letto; la movimentazione avanti/indietro che regola le funzioni, lo rende alternativamente visibile/invisibile.

Lyle Modern di Noctis è un letto dalle linee pulite ed essenziali che lo rendono facilmente collocabile in qualsiasi ambiente. Realizzato con schiumati ad alta densità che ne scolpiscono le forme, si contraddistingue per la morbida testata – leggermente inclinata – rivestita, come la base, in tessuto, pelle o ecopelle completamente sfoderabili.

L’apparente semplicità del modello Lyle Capitonné di Noctis trova i suoi punti di forza nella purezza delle linee, nella preziosità dei materiali impiegati e nella raffinatezza dei dettagli. Estremamente accogliente, questo modello conquista per il raffinato profilo e il carattere scultoreo della testata caratterizzata dall’elegante lavorazione capitonné, interamente realizzata a mano da esperti maestri artigiani. Disponibile solo con rivestimenti in pelle, ecopelle o tessuti antimacchia.

