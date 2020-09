Il fascino di pezzi d’arte unici realizzati su misura da Il Bronzetto

Pubblicità

Tre dimore storiche situate nel cuore dell’Oltrarno Fiorentino, la parte più autentica e artigianale della città, tutt’ora sede di autentiche botteghe artigiane a pochi passi da Ponte Vecchio e il centro storico, e un’unica idea: quella di regalare un carattere prezioso ed esclusivo ad ambienti già prestigiosi e ricchi di storia. I tre magnifici bed and breakfast Oltrarno Splendid, Ad Astra e Soprarno Suites nascono dalla collaborazione tra l’architetto Francesco Maestrelli e gli interior designers Matteo e Marco Perduca, dando vita a spazi dallo stile unico e sempre originale. Un’atmosfera impareggiabile, ricca di storia, dove il tempo pare essersi fermato.

Le camere sono state arredate individualmente, ognuna con un suo stile, coniugando elementi classici e tocchi contemporanei: pezzi di design italiano degli anni ’50, ’60 e ’70, convivono perfettamente con arredi artigianali per l’illuminazione realizzati ad hoc o selezionati tra le molteplici collezioni de Il Bronzetto, storica bottega artigiana fiorentina che ha saputo di volta in volta guidare le scelte dei designers tra stili e necessità diverse.

La lampada da tavolo ‘Sat 02‘ con base a doppio disco, stelo in ottone naturale e paralume in ferro verniciato, fa parte della linea SATELLITE creata dall’artista e grafica fiorentina Agnese Matteini, per il marchio Brass Brothers & Co. e trae il suo nome dalla forma a doppio cilindro del paralume. Essenziale e pulita, questa linea contemporanea è declinabile in ogni possibile soluzione d’arredo luminoso, dalle applique, alle lampade da tavolo, alle piantane ed è personalizzabile sia nelle misure, sia nel colore del paralume, sia nelle molteplici finiture dell’ottone.

Attraverso il neonato servizio IN BOTTEGA, infatti, Il Bronzetto ha realizzato su misura e su disegno degli architetti punti luce e oggetti d’arredo che sono vere e proprie opere d’arte: lampadari, consolle e tavolinetti sono stati ‘variati’ nelle misure e nel design dal prodotto a catalogo per soddisfare di volta in volta, di ambiente in ambiente, le richieste degli arredatori, dando vita a pezzi unici fuori catalogo e non più riproducibili.

Qui la lampada da terra è stata realizzata completamente su misura e personalizzata secondo le indicazioni del direttore creativo nonché socio dell’Oltrarno, Matteo Perduca, attraverso il servizio IN BOTTEGA del Bronzetto. L’architetto ha scelto un design davvero unico per questa piantana, con la base è formata da tre dischi concentrici in ottone mentre il gambo intervalla semisfere di ottone a piattini di cristallo trasparente.

La lampada da tavolo invece è la Wormhole 04 di Brass Brothers & Co., in colore ‘grass green’, base in marmo bianco di Carrara e stelo in ottone naturale. Disegnata dallo stesso general manager dell’azienda Simone Calcinai, è una lampada versatile e adatta ad ogni tipo di ambiente, personalizzabile nei numerosi colori ral del paralume in ferro, nelle varianti di marmo della base e nelle molteplici finiture dell’ottone dello stelo.

Il Laboratorio artigianale de Il Bronzetto, detta sempre l’ispirazione: pezzi disassemblati, modelli originali o oggetti unici da collezione, il patrimonio storico dell’azienda, l’eredità che il fondatore Antonio Calcinai ha tramandato ai suoi figli e nipoti ora al comando, permettono al visitatore di dare sfogo alla propria creatività, mentre il servizio IN BOTTEGA fonde i suggerimenti del team altamente specializzato dell’azienda e all’abilità degli artigiani per creare oggetti su misura straordinariamente eclettici e mai scontati, che rispondono perfettamente e armonicamente alle esigenze dei designer e degli ambienti in cui vengono inseriti.

