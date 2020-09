Pubblicità

La Sauna Bio Level di Grandform è una soluzione innovativa adatta a tutta la famiglia che permette un duplice utilizzo: sauna tradizionale finlandese oppure Bio Sauna. La modalità Bio Sauna è caratterizzata da un calore meno intenso ed un maggiore tasso di umidità che consente di prolungare la permanenza in sauna. La temperatura più contenuta e il livello di umidità la rendono adatta a tutti i membri della famiglia. Grazie alla tastiera molto intuitiva, è possibile infatti attivare le due differenti modalità:

* Sauna finlandese: con temperatura intorno agli 80-90° C e un ambiente asciutto

* Bio Sauna: con un clima più umido e una temperatura più bassa, circa 60° C e umidità intorno al 50%.

La Sauna Bio Level è disponibile in 6 dimensioni standard, ma Grandform offre anche soluzioni su misura che consentono di creare anche un progetto personalizzato. La dimensioni 150×100 cm è ideale per chi vuole realizzare un’oasi di benessere, ma non ha tanto spazio per realizzarla.

L’artigianalità del prodotto consente in fase di produzione di definire dettagli personalizzati quali: posizione e apertura della porta d’ingresso, posizione della stufa e delle panche, lato a vista compresi nel prezzo.

