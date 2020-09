The Sky in a Room, Ragnar Kjartansson per Fondazione Trussardi

Fortemente voluto dalla Presidente Beatrice Trussardi e dal Direttore Artistico Massimiliano Gioni, che ne è il curatore, The Sky in a Room nasce in seguito al difficile periodo di quarantena che ha segnato la vita pubblica e privata di milioni di italiani, in particolare dei cittadini della Lombardia, come un intervento dalla forte valenza simbolica per mettere in relazione la storia passata e presente della città di Milano.

The Sky in a Room, l’omaggio di Ragnar Kjartansson a Milano in ricordo dei mesi difficili trascorsi in quarantena