Coco Mademoiselle L’Eau Privée by Chanel

Pubblicità

Dal 2001, creazione dopo creazione, lo spartito raffinato e intrepido di Coco Mademoiselle by Chanel continua a sedurre e a rinnovarsi pur rimanendo fedele al tema originale. Oggi, la fragranza si declina in una interpretazione inedita dedicata a un nuovo utilizzo, intimo e raffinato. Freschezza di agrumi e vibrazione sensuale di patchouli creano un contrasto che fa nasce il desiderio di “indossare” quest’ultima espressione olfattiva: Coco Mademoiselle L’Eau Privée. Si tratta di una fragranza che favorisce il confort, il benessere, il relax e delizia colei che lo indossa dando vita a un nuovo rituale. Orchestrata da Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison, e dal Laboratoire de Création et de Développement des Parfums CHANEL, questa versione, immediatamente familiare, è pensata per essere vaporizzata sulla pelle e sui capelli con un gesto avvolgente e generoso prima di andare a dormire.

In questa declinazione affine olfattivamente all’Eau de Toilette, Olivier Polge ha immaginato l’orientale in una versione acquerello per adattarlo a un utilizzo notturno e raffinato. Ha sfumato le note legnose per esaltare la freschezza frizzante dell’arancia, la soavità dell’accordo floreale di assoluto di gelsomino e di petali di rosa, e la sfaccettatura muschiata attorno a note di muschi bianchi. Questa interpretazione non gioca la carta dell’esuberanza né di una diffusione travolgente ma promette un’impronta olfattiva delicata e tenera. Fedele al ricordo originale ma più intimo, accompagna i sogni con delicatezza, notte dopo notte.

Il flacone, disponibile in 100 ml e 50 ml, si veste con grazia di un velo impalpabile. Il vetro smerigliato lascia intravedere in trasparenza la fragranza dalle sfumature calde pur mantenendo un certo mistero.



La linea Coco Mademoiselle è così composta:

Coco Mademoiselle Eau de Toilette

Un orientale fiorito fresco, impalpabile e fruttato, allegro e vivace grazie all’accordo pompelmo-litchi.

Coco Mademoiselle Eau de Parfum

Firma originale, un orientale deciso, intessuto di patchouli e di vetiver e animato da una sorprendente freschezza.

Coco Mademoiselle Estratto

Un orientale sensuale e voluttuoso.

Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense

Un orientale boschivo-ambrato dal carattere intenso, profondo e sensuale. L’overdose di patchouli è sottolineata da un accordo ambrato di assoluto di

vaniglia e di fava tonka.

Coco Mademoiselle Eau Privée

Un orientale acquerellato, come un velo fresco di rosa, gelsomino e note muschiate, per esaltare il fascino della notte.

www.chanel.com