Pandora Moments, la creazione di un’icona

Pandora, che per 20 anni ha custodito le storie di tantissime persone in tutto il mondo grazie a gioielli come l’iconico bracciale Pandora Moments, celebra il suo ventesimo anniversario con nuovi eleganti gioielli della collezione Pandora Icons, una delle collezioni più amate del brand. La collezione Pandora Icons vede protagonisti bracciali e Pendenti Pandora O caratterizzati da uno stile unico, perfetti da indossare insieme ai charms che custodiscono i ricordi più importanti, tra cui le indimenticabili prime volte.

Nuovi design che richiamano l’iconico bracciale e gli elementi distintivi del brand che caratterizzeranno nuovi gioielli, tra cui due nuovi bracciali in maglia snake della collezione Pandora Icons, realizzati con due nuovi meccanismi di chiusura. La maglia snake è la caratteristica principale dell’iconico bracciale Pandora Moments. Come parte dei festeggiamenti, il team di designer di Pandora ha lavorato per infondere l’essenza della maglia snake ad altre categorie di gioielli e utilizzarla in nuovi modi, creando così due nuovi bracciali, un charm, un pendente, degli orecchini e un anello. Il risultato è una serie di affascinanti gioielli, moderni e senza tempo, innovativi ma versatili.

Il nuovo bracciale Pandora Moments in maglia snake con chiusura magnetica è caratterizzato da una chiusura magnetica scorrevole che chiude in sicurezza il bracciale grazie alla forza del magnete, mentre il nuovo bracciale Pandora Moments in maglia snake con chiusura a T assicura la chiusura grazie ad una classica T-bar, a sua volta in maglia snake. Entrambi i bracciali sono perfetti per esprimere se stessi con stile e in modi nuovi.

“I nuovi gioielli sono esempi perfetti dell’impegno di Pandora nel creare nuovi design accattivanti, uniti ad una artigianalità d’eccellenza e a tecniche di produzione innovative”, affermano A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, VP Creative Directors di Pandora. “Siamo orgogliosi delle caratteristiche innovative che abbiamo applicato ai nuovi gioielli, come le due eleganti nuove chiusure dei bracciali e del mix dei metalli con il pavè, per creare gioielli esclusivi grazie ai contrasti”.

