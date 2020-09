La Collezione GOOD Skincare by Sephora

Pubblicità

La collezione GOOD Skincare di Sephora è composta da un’acqua micellare, uno struccante speciale per occhi e labbra sensibili, un tonico anti-inquinamento a pH neutro e dischetti che agiscono sulle imperfezioni o aumentano l’idratazione.

Questa linea di cura Sephora Collection resta fedele a quello che promette con formule performanti naturali, made in France, e composte almeno dal 90% d’ingredienti d’origine naturale.

Triple Action Cleaning Water – Acqua Micellare Struccante

La formula con il 90% d’ingredienti d’origine naturale ricorre allo zinco d’origine naturale (ma anche ai benefici lenitivi dell’aloe vera) per detergere, purificare e opacizzare. Il tutto senza far bruciare gli occhi. La texture, leggera e acquosa, elimina make-up e impurità sul viso e sugli occhi. Il flacone è in plastica 100% riciclata.

Gentle Eye & Lip Makeup Remover – Struccante Delicato Occhi & Labbra

Questo trattamento detergente elimina i pigmenti più restii a scomparire (anche waterproof) e le impurità, con la massima delicatezza. Guest star della formula rinfrescante, adatta alle zone delicate e agli occhi sensibili, con il 95% d’ingredienti d’origine naturale: camomilla lenitiva d’origine naturale e acido ialuronico d’origine naturale estratto dal grano, idratante. Il tutto in flaconi ecologici: realizzati con il 100% di plastica riciclata (a parte le decorazioni e i tappi).

Gentle – pH Balancing Toner – Tonico Equilibrante a pH Neutro

– Formulato con il 94% d’ingredienti d’origine naturale

– Dotato di un complesso contenente una micro-alga, la clorella, nota per la sua azione equilibrante sul pH della pelle

– Il pH è neutro e la texture freschissima

– Leviga e unifica l’incarnato, eliminando le particelle d’inquinamento

– Il tutto in un flacone in plastica 100% riciclata

www.sephora.it