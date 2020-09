Collezione Face Cube, i nuovi gioielli Tennis firmati Recarlo

Pubblicità

I nuovi bracciali tennis Face Cube donano un look pop e attuale pur mantenendo l’eleganza, la luce e lo stile Recarlo. Gioielli accessibili e dal gusto contemporaneo, sono caratterizzati da un design essenziale e da una personalità decisa. Tra le nuove proposte, i bracciali tennis con catenina si affermano come ideale alternativa agli iconici tennis e i bangle Face Cube.

In questo nuovo modello il design è esaltato dalla presenza di diamanti bianchi e neri che si susseguono in una linea continua fino a lasciare spazio ad una catenella in oro bianco dall’appeal più giovane, che permette di regolarne la vestibilità. I nuovi bracciali sono pensati per essere indossati sul polso di una donna tutto il giorno, anche in abbinata, e sono in grado di incontrare anche il gusto degli uomini grazie alla proposta in diamanti neri.

La Collezione Face Cube si conferma ancora una volta come best seller grazie anche ad un’originale caratteristica che contraddistingue i gioielli: la straordinaria resa visiva di dilatazione dei diamanti, data dalla particolare lavorazione dell’oro e dall’ esclusiva incassatura delle gemme.

A completamento di questa Collezione, si trovano anche i girocolli tennis nella versione full diamonds o parzialmente incassati che, realizzati in tre varianti di caratura, nascono per incontrare i gusti delle donne attente alle ultime tendenze. Un nuovo gioiello estremamente femminile e prezioso, pensato per illuminare chi lo indossa e donare eleganza al primo sguardo.

La creatività e l’arte manifatturiera si affiancano ad innovazione e tecnologia per dare forma, insieme, a gioielli pret à porter attuali e originali.

www.recarlo.com