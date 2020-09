Swarovski celebra 125 anni di brillante maestria artigianale

Pubblicità

La nuova Collezione Autunno 2020 di Swarovski continua a celebrare 125 anni di ricca tradizione, storia e impegno per creazioni dal meraviglioso scintillio. Cinque generazioni fa, Daniel Swarovski inventò la sua rivoluzionaria macchina per il taglio del cristallo e fondò l’azienda Swarovski nel 1895. Da allora, i cristalli Swarovski fanno risplendere il mondo in modo scintillante. Nel corso degli anni, mentre il mondo si è evoluto, lo spirito originario di Swarovski è rimasto vivo e l’ultima collezione del brand rende omaggio a questa ricca tradizione.

L’eredità, le tradizioni e la maestria artigianale di Swarovski prendono vita attraverso la Collezione Autunno 2020, che cattura l’eleganza e la maestria del cristallo, al centro del brand. Dai classici più versatili infusi di un tocco di modernità, ai design estremamente audaci, la Collezione è perfetta per tutti gli stili, le occasioni e gli stati d’animo. Abilmente rifiniti dagli artigiani Swarovski, gioielli dalle silhouette contemporanee e una vasta gamma di brillanti cristalli Swarovski tagliati con precisione, offrono alle donne di tutto il mondo il potere di sentirsi più glamour e sicure di sé. Ne è un esempio la raffinatezza e splendore al moderno trend dei gioielli a spirale. Linee ricurve impreziosite dal raffinato scintillio si avvolgono attorno a dita, polsi e scollature, aggiungendo un dettaglio dinamico ed elegante agli outfit da tutti i giorni. L’Edizione speciale per il 125° anniversario è un’intramontabile reinterpretazione dell’iconico stile nel blu Swarovski. Oppure il bracciale Tahlia che si presenta in una vivace palette di colori, con lucide placcature nelle tonalità oro, oro rosa e tonalità argento e scintillanti sfaccettature del cristallo Swarovski che catturano il centro della scena grazie al taglio rotondo e all’elegante incastonatura a lunetta. Le luccicanti tonalità del cristallo catturano meravigliosamente la luce e donano un tocco di fascino fresco ma anche senza tempo. La Collezione Autunno 2020 dispone anche di orecchini, collane giro collo o lunghe e molto altro ancora combinando splendidi colori del cristallo Swarovski. Una gamma di gioielli e accessori pensata per far brillare le donne di tutto il mondo. La Collezione è disponibile su Swarovski.com e negli Swarovski store.

