Arredi Ethimo per Le Barthélemy Hotel & Spa

Una vegetazione lussureggiante che scende dolcemente verso spiagge di sabbia bianchissima, un mare dalle mille sfumature che permette di godere delle meraviglie offerte dal fondale marino e dalla barriera corallina che circonda l’isola di Saint Barth, una delle mete più esclusive dei Caraibi, rivelano colori, profumi e panorami straordinari. In questa piccola isola delle Antille Francesi sorge Le Barthélemy Hotel & Spa, un ‘paradiso privato’ riconosciuto come il migliore Hotel a Saint Barth e premiato tra i 25 migliori resort al mondo.

Ogni ambiente di questa affascinante struttura rivela non solo una grande attenzione all’eccellenza, ma il desiderio di voler personalizzare e rendere unico ogni momento. Soggiornare in un luogo così speciale significa vivere un’esperienza prima di tutto sensoriale, qui anche il comfort e il design degli arredi contribuiscono a creare ‘valore’ per l’ospite.

Gli arredi outdoor Ethimo sono stati scelti per allestire i principali ambienti dell’elegante struttura, come la piscina, la spiaggia, il ristorante e le aree lounge. In particolare, le collezioni selezionate per esaltare i diversi spazi sono: Knit collezione lounge e dining (design Patrick Norguet), Sand lettini prendisole (Ethimo Design Studio), Petit Club tavolini d’appoggio (Ethimo Design Studio) ed Esedra collezione lounge (design Luca Nichetto).

Soluzioni diverse, per forme e materiali, ma accoglienti per assicurare un allestimento completo, funzionale e coordinato tra i vari ambienti del Resort, valorizzandoli al meglio in ogni loro aspetto.

Natura, eleganza, freschezza e benessere, questi i tratti distintivi del design e dell’inconfondibile spirito mediterraneo delle proposte Ethimo che arredano Le Barthélemy Hotel & Spa, un altro ambizioso progetto che conferma la presenza di Ethimo nel settore dell’Hospitality di lusso e che sottolinea la riconoscibilità del brand a livello internazionale.

www.ethimo.com e www.lebarthelemyhotel.com