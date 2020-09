Les Beiges Teint Belle Mine Naturelle by Chanel

Pubblicità

Ad ogni stagione, la gamma Les Beiges by Chanel si arricchisce. Quest’anno, con Teint Belle Mine Naturelle Hydratation et Longue Tenue, Les Beiges svela un nuovo fondotinta che ricrea perfettamente la sensazione della pelle nuda, con un risultato naturale e luminoso. Grazie all’expertise del Laboratorio di formulazione make-up della Ricerca Chanel, questo fondotinta, uniforma la pelle in trasparenza per rivelarne la luminosità in modo impercettibile. L’accurata combinazione di pigmenti ultra-fini, agenti riflettori della luce, agenti idratanti e un principio attivo protettivo, Les Beiges Teint Belle Mine Naturelle dona un colorito fresco e riposato, dalla luminosità delicatamente satinata. Il viso è esaltato con semplicità ed eleganza, sofisticato e regala una tenuta impeccabile per 12 ore. Un prodotto che si presenta come un fluido fresco e impalpabile, che si fonde sulla pelle per sublimarla, senza lasciare residui. Nel cuore della formula, pigmenti attentamente dosati per uniformare il colorito si uniscono ad un duo di polimeri, che attenuano le imperfezioni e riempiono i pori e le rughette. Facile da applicare, si adatta ai volumi del viso e dona alla pelle un colorito naturalmente sublimato: un risultato satinato luminoso, uniformato in trasparenza.

Les Beiges Teint Belle Mine Naturelle Hydratation et Longue Tenue si “esibisce” in un flacone in vetro, sobrio ed elegante al tempo stesso. Il tappo nero laccato, emblema della Maison, rivela una superficie superiore di colore beige che ne indica l’appartenenza alla gamma Les Beiges. È sufficiente fare pressione sul dosatore per prelevare la giusta quantità di prodotto. Applicare il prodotto con le dita, partendo dal centro del viso verso i contorni e il collo per ottenere un effetto luminoso.

Chanel ha immaginato una palette di 35 nuance per sublimare il colorito naturale delle donne. Ogni tinta si declina in più sfumature da scegliere secondo il proprio incarnato. Le tinte “B”, che sta per Beige, uniformano la pelle tono su tono, mentre le nuance “BD”, ovvero Beige Doré, riscaldano il colorito con riflessi luminosi, infine le tinte “BR”, Beige Rosé, donano un effetto fresco e rosato.

Espressione massima dell’allure francese, Les Beiges veste la pelle con spontaneità donandole una raffinatezza minimalista.

www.chanel.com